Steam Deck potrebbe presto guadagnare un numero di giochi incredibile

Se siete fan della Steam Deck ma trovate un po' contorto il processo di gestione dei giochi da diversi launcher, preparatevi a uno sviluppo che cambierà le carte in tavola. La mente che sta dietro a Proton-GE si sta ora concentrando su una compatibilità più ampia che va oltre il regno dei giochi di Valve.

Sebbene i migliori giochi Steam Deck prosperino all'interno dell'ecosistema di Valve, non tutti funzionano senza problemi. Ecco che quindi entra in gioco lo strumento di compatibilità Proton-GE, un'ancora di salvezza familiare alla maggior parte dei possessori di Steam Deck.

Proton-GE e lo strumento di compatibilità Wine-GE stanno però per essere gradualmente eliminati in favore di una soluzione universale rivoluzionaria. Anche se la conferma del rilascio finale di Proton-GE non è ancora arrivata, il cambiamento è imminente.

È arrivato l'Unified Linux Wine Game Launcher (ULWGL), uno sforzo collaborativo tra gli sviluppatori di Glorious Eggroll, Litrus, Bottles e Heroic. Questo strumento rivoluzionario mira a estendere l'esperienza di gioco Windows su Steam Deck ai titoli che non rientrano nel launcher di Valve.

Attualmente in fase di proof-of-concept, ULWGL prevede di modificare gli strumenti di runtime di Steam Linux, rendendoli utilizzabili al di fuori dell'ambiente Steam. Sebbene non siano disponibili date di lancio concrete, la sola prospettiva è allettante per i giocatori che vogliono la libertà di esplorare più mercati senza compromettere le prestazioni.

Il processo ULWGL promette di essere più snello rispetto ai suoi predecessori. All'avvio del gioco, il database ULWGL e il gioco comunicano, condividendo l'ID del gioco e gli strumenti di compatibilità necessari. Gli script necessari vengono quindi installati in base al launcher scelto. Questo approccio semplificato potrebbe ridefinire la compatibilità della Steam Deck, inaugurando una nuova era.

Mentre il launcher Heroic porta già Epic, GOG e Prime Gaming su Steam Deck in modalità desktop, ULWGL offre una soluzione più efficiente. La speranza è che semplifichi il processo, eliminando il timore di prestazioni compromesse solo perché un gioco non è stato acquistato su Steam.

Anche se alcune limitazioni sono inevitabili, la prospettiva di restituire ai giocatori la possibilità di scegliere è un risultato monumentale se l'ULWGL avrà successo.