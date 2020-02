Project G.G. uscirà anche su Xbox Series X e PS5

Nei giorni scorsi è stato rilasciato un breve ma scoppiettante trailer di Project G.G., nuovo interessantissimo titolo di Platinum Games ancora nelle prime fasi di sviluppo. Si tratta di un’opera che, come dichiarato dalla software house stessa, andrà a far parte della cosiddetta trilogia dei supereroi di cui già fanno parte Viewtiful Joe e The Wonderful 101.

Come dichiarato dallo stesso Kamiya in un’intervista, infatti: “Abbiamo fatto in modo che Project G.G. sia parte della trilogia dei supereroi, i cui due primi titoli Viewtiful Joe e The Wonderful 101 sono rispettivamente una storia basata su un singolo eroe e su una moltitudine. In Giappone vi sono poi i supereroi giganti e io ho sempre voluto fare un titolo basandomi su tale concept. A differenza dei due precedenti titoli Project G.G. non sarà però solamente un gioco d’azione, ma molto di più”

Il Chief Creative Officer di Platinum Games Atsushi Inaba ha poi ben pensato di chiarire meglio la natura del titolo, specificando come esso uscirà su un gran numero di piattaforme: “Attualmente vogliamo uscire su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam, ma con il prossimo arrivo di PS5 e Xbox Series X approderemo anche su tali console. Non sappiamo ancora quando potremo lanciare Project G.G. ma il nostro obiettivo è fare in modo che sia disponibile su tutte le principali piattaforme. Come dicevo poco fa non abbiamo ancora una data, ma non stiamo parlando di qualcosa che uscirà né tra tre anni né tanto meno tra 6 mesi. Trattandosi della nostra prima IP di proprietà auto-pubblicata il nostro obiettivo è comunque consegnarlo al pubblico il prima possibile.”

Kamiya ha infine confermato quanto dichiarato da Inaba, sottolineando però come per lui il suo interesse principale sia realizzare un buon gioco, non tanto farlo uscire il prima possibile.