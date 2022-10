In questi giorni CD Projekt RED ha cominciato a mostrare le sue nuove carte, aprendo la strada verso un futuro costellato di nuovi progetti, tra cui il cosiddetto Project Hadar. Avremo quindi una manciata di sequel e non solo. Fra questi, infatti, figurano anche delle IP del tutto inedite, come la suddetta, a espandere ulteriormente l’immaginario creativo di questa software house.

Parlando di Project Hadar, per adesso sappiamo solamente che si tratta di un RPG costruito completamente da zero, figurando come qualcosa di totalmente nuovo fra i lavori dello studio. Il nome, ovviamente, resta un semplice e temporaneo identificativo.

Partendo dalla conferenza finanziaria di questi giorni abbiamo quindi appreso che CD Projekt RED sta lavorando a tutta una serie di seguiti e spin-off legati ai suoi lavori più conosciuti, con un seguito per Cyberpunk 2077 e una trilogia, con tanto di spin-off per The Witcher. Anche se Project Hadar resta ancora parecchio lontano da qualsiasi definizione netta o dettaglio diretto, sono sorte alcune dichiarazioni a far chiarezza sul suo genere di appartenenza, ricordandovi che si tratta pur sempre di un lavoro attualmente nelle sue prime fasi di sviluppo.

Parlando di Project Hadar, Michał Nowakowski, il SVP of business development di CD Projekt RED ha rivelato che: “Per quanto riguarda il genere, noi sviluppiamo titoli di un certo tipo e penso che si possa dire con sicurezza che vogliamo continuare con questo stile, dunque potete immaginare che tipo di gioco sarà”, sottolineando implicitamente il valore storico dei precedenti lavori dello studio con questo particolare genere, e la fama che questi continuano a mantenere nel tempo. La curiosità verso la nuova IP viene alimentata ulteriormente partendo dall’impatto che giochi dello stesso genere, come The Witcher, hanno mantenuto e protratto con il conseguente impegno dello studio: “I primi lavori al livello di concept sono iniziati nel 2021 e – per la prima volta nella nostra storia – la proprietà intellettuale è stata pensata e incubata completamente all’interno di CD Projekt RED. È importante capire che al momento siamo ancora alla lavorazione delle basi concettuali e ponendo le fondamenta per questo nuovo franchise”.