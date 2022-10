CD Projekt RED ha rivelato i suoi piani per il futuro con un’immagine che mostra cosa dovremo aspettarci per le serie storiche dello studio. Oltre ad una nuova trilogia di The Witcher, il post mostra anche dei contenuti decisamente interessanti per gli amanti di Cyberpunk 2077. Il titolo, infatti, sembra rinato dopo l’uscita di Edgerunners e gli sviluppatori, dopo l’ammirevole lavoro svolto negli anni, sembrano voler proseguire la serie.

Cyberpunk 2077, infatti, è destinato ad avere un sequel. Il progetto non ha ancora alcun dettaglio se non il nome in codice “Orion” con il quale gli sviluppatori lo hanno etichettato. In un breve commento di CD Projekt RED, inoltre, leggiamo che questo sequel è destinato ad esplorare ulteriormente il potenziale dell’universo dark della serie e porterà il franchise ad un nuovo livello.

Il post diffuso da CD Projekt RED non mostra altri dettagli se non l’esistenza di questo progetto. Tuttavia, la notizia renderà felici molti fan dal momento che Cyberpunk 2077, nel corso delle ultime settimane, ha fatto segnare svariati record di utenti attivi. Inoltre, dal tweet dello studio polacco possiamo dedurre che le probabilità che il nuovo capitolo abbia un comparto multiplayer sono piuttosto alte. Gli sviluppatori hanno, infatti, dichiarato di voler introdurre una componente online in molti dei loro progetti futuri, con l’obiettivo di migliorarne anche l’esperienza in giocatore singolo.

Oltre al sequel, Cyberpunk 2077 avrà anche un DLC, previsto a breve. Phantom Liberty, questo il nome del pacchetto, è già stato annunciato, con un teaser, in contemporanea con la serie anime e sarà anche l’unico contenuto aggiuntivo del gioco. Infine, CD Projekt RED ha in cantiere anche una nuova IP della quale non sappiamo nulla a parte il nome in codice “Hadar”. Quest’ultimo è il più lontano tra i progetti in sviluppo e si trova tutt’ora in fase iniziale di progettazione.