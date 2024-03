Project NEO di Ubisoft rivoluzionerà i giochi come li conosciamo

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più protagonista nella creazione di esperienze videoludiche, Ubisoft ha presentato al GDC 2024 il suo ultimo prototipo: Project NEO NPC. Questa dimostrazione, sviluppata in collaborazione con Nvida e Inworld, promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i personaggi non giocanti (NPC) nei giochi.

Utilizzando il potente motore AI di Inworld e sfruttando le tecnologie di Nvidia come Audio2Face (A2F), Ubisoft ha creato NPC con una profondità e una reattività senza precedenti. I personaggi sono stati progettati per rispondere in modo autentico alle domande e agli input dei giocatori, riflettendo personalità uniche e distintive.

La demo di Project NEO NPC mostra un'ambientazione che coinvolge una rapina, con i giocatori incaricati di raggiungere obiettivi e completare missioni specifiche. Tuttavia, ciò che distingue veramente questo prototipo è la capacità dei personaggi di adattarsi alle interazioni dei giocatori in tempo reale, offrendo esperienze uniche e personalizzate ad ogni giocatore.

Secondo Ubisoft, il processo di sviluppo è stato impegnativo, con il team che ha dovuto affrontare sfide per garantire che le risposte dei personaggi fossero autentiche e coinvolgenti. Tuttavia, il risultato finale è stato un successo, con i personaggi che sembrano quasi vivi nelle loro interazioni con i giocatori.

Ma Project NEO NPC non è solo un esperimento tecnologico; è anche un esempio di come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per arricchire la narrativa nei giochi. Secondo Virginie Mosser, direttrice narrativa di Ubisoft Paris, "Per la prima volta nella mia vita, posso conversare con un personaggio che ho creato. Ho sognato questo fin da quando ero bambina."

Tuttavia, nonostante i successi ottenuti con Project NEO NPC, Ubisoft riconosce che c'è ancora molto lavoro da fare prima che l'IA generativa possa essere pienamente integrata nei giochi. Il team è determinato a garantire che le interazioni con i personaggi non diventino mai noiose o prevedibili, continuando a migliorare e affinare l'esperienza del giocatore.