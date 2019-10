Project xCloud: lista dei giochi Xbox disponibili

Project xCloud è attivo e i primi giochi sono disponibili gratuitamente per essere testati su device Android: ecco la lista completa.

Come vi abbiamo riportato ieri sera, Microsoft ha finalmente dato il via alla prova pubblica di Project xCloud, il servizio di game streaming dedicato ai giochi Xbox. Tramite un device mobile, come uno smartphone e un tablet con OS Android (attualmente iOS non è supportato), è possibile giocare in streaming ad alcuni titoli AAA dell’ammiraglia di Redmond. Quali?

La lista completa dei giochi Xbox disponibili su Project xCloud è:

Gears 5 : Il più recente titolo esclusivo di Microsoft, un grande successo di critica e di pubblico, sopratutto grazie a Xbox Game Pass.

: Il più recente titolo esclusivo di Microsoft, un grande successo di critica e di pubblico, sopratutto grazie a Xbox Game Pass. Halo 5 Guardians : In attesa di Halo Infinite, non possiamo fare altro se non lanciarci nel titolo di 343 Industries, per prepararci a un nuovo inizio della serie.

: In attesa di Halo Infinite, non possiamo fare altro se non lanciarci nel titolo di 343 Industries, per prepararci a un nuovo inizio della serie. Killer Instinct : Con i suoi 26 persoanggi, questo picchiaduro è molto amato dalla community Xbox.

: Con i suoi 26 persoanggi, questo picchiaduro è molto amato dalla community Xbox. Sea of Thieves: Partiamo all’avventura con questo simulatore di pirateria in continuo aggiornamento.

Questi sono i titoli disponibili e non è necessario possederli per giocarli tramite Project xCloud su Android. Vi ricordiamo, inoltre, che questa prova è completamente gratuita ma, nella versione definitiva, sarà ovviamente necessario pagare per poter accedere alla (più ampia) libreria definitiva: attualmente non ci sono informazioni relative ai costi.

Per ora, basandoci su quanto detto al più recente Inside Xbox, Project xCloud è attivo unicamente nel Regno Unito, in Corea e negli Stati Uniti. Non ci sono informazioni per quanto riguarda l’arrivo in Italia. L’accesso alla fase di prova è possibile unicamente su invito diretto da parte di Microsoft. Diteci, cosa ne pensate? Il game streaming di Redmond vi interessa, oppure giocare su Android un titolo AAA di Xbox non fa per voi?