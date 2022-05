Il nuovo PS Plus includerà anche una serie di classici PS1, riservati però ai titolari dell’abbonamento Premium. Se già prima l’idea di concedere la retrocompatibilità a pagamento aveva fatto storcere un po’ il naso ad alcuni giocatori, le ultime notizie che arrivano dal PlayStation Store asiatico non sono proprio incoraggianti. Come riportato da VGC, infatti, sembra che le versioni a disposizione dei giocatori saranno tecnicamente peggiori rispetto a quelle originali.

Un utente che ha giocato la versione PS1 di Ape Escape tramite il PS Store Indonesiano ha notato che la versione scelta da Sony è quella per i territori PAL. Si tratta di una grande differenza: in alcuni territori, infatti, i giochi erano bloccati a 25fps rispetto a 30fps a causa della frequenza di aggiornamento dello schermo, bloccata a 50Hz rispetto ai 60Hz degli schermi statunitensi. Il problema non riguarda solamente Ape Escape, ma anche altri titoli della line up, come Everybody’s Golf, Wild Arms, Jumping Flash e Kurushi.

Non è la prima volta che ciò accade. Già nel 2018, alla release di PlayStation Classic, la versione “in miniatura” di PS1 con all’interno una selezione di titoli, Sony optò per includere esclusivamente giochi in formato PAL. Questo ha portato a una serie di lamentele da parte dei giocatori, visto che la scelta influì anche sul mercato statunitense e quello asiatico, come ad esempio quello di Taiwan.

UPDATE: All first-party PSOne games included in the new PS Plus in Taiwan (an NTSC region) appear to be based on the PAL 50hz versions, I've confirmed.https://t.co/hT1Hj048cN pic.twitter.com/t3CxGqv9ua — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 23, 2022

Il problema sembra comunque essere comune nell’industria dei videogiochi. Al di là dei titoli che saranno disponibili sul PS Plus Premium, anche altri publisher come Nintendo hanno optato per le release dei loro giochi più vecchi in formato PAL. La casa di Kyoto lo ha già fatto per alcune opere appartenenti al Nintendo 64 da giocare su Nintendo Switch, salvo poi correggersi e aggiungere entrambe le versioni.

Oltre ai titoli di Sony, il nuovo PS Plus includerà anche Ubisoft+ Classic. Il servizio del publisher e sviluppatore francese sarà lanciato il 23 giugno 2022 e permetterà di giocare ad alcuni dei maggiori giochi di successo prodotti dalla società. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.