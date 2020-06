PS Plus Luglio 2020: quali sono i giochi gratis PS4? | Analisi

Siamo oramai arrivati a metà giugno 2020. Pochi giorni fa Sony Interactive Entertainment ha svelato al pubblico i giochi PS5 ma molti appassionati sono ancora concentrati su PS4. Questa estate sarà più intensa del solito, in particolar modo grazie a The Last of Us 2, di cui potete leggere la nostra recensione, e a Ghost of Tsushima, in arrivo il 17 luglio 2020. Il prossimo mese però ci farà dono anche di nuovi giochi gratis PS4 tramite PS Plus. Per ora non sappiamo di quali si tratti: la conferma dovrebbe arrivare tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, con data di uscita dei giochi gratis PS4 fissata per 7 luglio. Nel frattempo, però, possiamo provare ad indagare sulla situazione tramite una piccola “analisi storica”.

Ovvero, verificheremo quali sono i giochi rilasciati negli ultimi mesi, confrontandogli con quelli dello stesso periodo dello scorso anno. Per capire quali potrebbero essere i giochi gratis PS4 del PS Plus di Luglio 2020, quindi, facciamo un comodo e veloce confronto tramite la tabella sottostante.

2019 2020 Marzo Call of Duty Modern Warfare Remastered

The Witness Shadow of the Colossus

Sonic Forces Aprile The Surge

Conan Exiles Uncharted 4

Dirt Rally 2.0 Maggio What Remains of Edith Finch

Overcooked Farming Simulator 2019

Cities Skylines Giugno Borderlands The Handsome Collection

Sonic Mania Call of Duty World War 2

Star Wars Battlefront 2 Luglio Detroit Become Human: Digital Deluxe Edition

Horizon Chase Turbo ???

PS Plus Luglio 2020 – Giochi gratis PS4 | Un’analisi storica

Come potete vedere qui sopra, lo scorso anno, nel mese di luglio, è stato regalato un gioco che, all’epoca, era ancora esclusivo di PS4: Detroit Becom Human. Come saprete, lo sviluppatore – Quantic Dream – aveva da vari mesi annunciato di aver ricevuto un investimento dalla compagnia cinese NetEase e di essere quindi pronto ad allontanarsi dal solo ecosistema PlayStation, ma Detroit ancora non era stato rilasciato su PC. Il secondo titolo, invece, fu Horizon Chase Turbo, un titolo indie che, pur avendo il proprio fascino, di certo non ha colpito il largo pubblico.

Pur essendo un mese estivo (normalmente parco di novità in ambito videoludico, sotto ogni punto di vista), Luglio 2019 si rivelò comunque interessante. Quest’anno, invece, l’estate è tutta all’insegna dei videogame, tra eventi e grandi uscite come Ghost of Tsushima. La domanda quindi è: Sony cercherà di cavalcare l’onda dei giochi in uscita e delle presentazioni di PS5 e punterà molto anche sul proprio servizio in abbonamento?

Giugno 2020, in tal senso, ci dà già un indizio. Sony ha dato accesso ai giocatori a due grandi nomi: Call of Duty World War 2 e Star Wars Battlefront 2. Si tratta di giochi che, pur essendo vecchi di vari anni e probabilmente già giocati dai relativi appassionati, danno lustro al servizio e portano pubblicità positiva. È possibile che la compagnia giapponese voglia proseguire a luglio (e nel resto dell’estate) con titoli simili: grandi nomi con molti anni sulle spalle, ovvero giochi che oramai non vendono più e possono quindi essere facilmente concessi dai relativi publisher (non dimentichiamoci che dietro la scelta di ogni gioco ci sono elaborati accordi commerciali).

Dobbiamo inoltre notare un dettaglio: il prossimo autunno Sony rilascerà PS5. Ancora non sappiamo in che modo la compagnia voglia gestire un servizio come i giochi gratis del PS Plus, ma è possibile che venga ampliato alla nuova console. Questo porterà a due possibili scenari:

2 giochi gratis PS4 + 1/2 giochi gratis PS5

Eliminazione dei giochi gratis PS4 e introduzione dei giochi gratis PS5

Nel primo caso, Sony dovrà includere più giochi nel servizio ed è probabile che la qualità media cali, sopratutto per quelli PS4 che diverranno “secondari”: la società vorrà probabilmente puntare il più possibile su PS5. Nel secondo caso, invece, i giochi PS4 non saranno proprio inclusi. Perché questo è rilevante? Perché è possibile che Sony voglia sparare le ultime cartucce per PS4 in questi mesi, così da convincere più persone possibili a iscriversi al servizio e spingere le vendite di PS4 prima del passaggio alla nuova generazione (e prima di un inevitabile abbassamento dei prezzi?).

È quindi possibile che Sony abbia in serbo per noi mesi carichi di sorprese, con grandi giochi gratis PS4 in arrivo sul PS Plus di Luglio 2020. In ambito first-party, continua a rimanere a disposizione di Sony un certo Horizon Zero Dawn, entrato a far parte del PS Now alcuni mesi fa (non sarebbe la prima volta che un gioco PS Now diventi anche un gioco PS Plus). Considerando inoltre che è appena stato annunciato il seguito (Horizon Forbidden West) e che è in arrivo anche la versione PC, sarebbe il momento perfetto per mettere la saga sotto i riflettori.

Un ragionamento simile può essere fatto per Gran Turismo: con l’arrivo del settimo capitolo, Sony potrebbe regalare Gran Turismo Sport e attirare l’attenzione del pubblico sulla saga. Ovviamente il catalogo di first party Sony è ampio e ci sono giochi come Uncharted L’Eredità Perduta, ultimo capitolo della saga di Naughty Dog ancora non “regalato” agli utenti.

Ora però è il vostro turno: quali sono i giochi gratis PS4 del PS Plus di Luglio 2020 che più desiderate?