Beat Saber, il celebre rhythm game con la musica e le spade laser, arriverà anche su PS VR2. La conferma di questa pubblicazione è arrivata nel corso del CES 2023, direttamente da Sony stessa. Durante l’evento la compagnia ha presentato parecchie novità tra cui anche l’arrivo di questo videogioco in realtà aumentata che, all’epoca della sua uscita, ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo.

Non conosciamo ancora le specifiche tecniche di questa pubblicazione, anche perché il suo arrivo sul PS VR2 potrebbe anche essere accompagnato da qualche modifica o aggiunta specifiche per la situazione. Molto probabilmente non lo vedremo subito dopo il lancio del visore, e probabilmente allieterà il tempo sia di coloro che lo hanno già spolpato per bene, che di tutti i nuovi giocatori, insieme ai titoli in esclusiva.

Beat Saber fonde insieme tre elementi distinti in un connubio che funziona riuscendo ad intrattenere su più fronti. Il giocatore coinvolto nella partita non dovrà fare altro che “affettare” alcuni elementi a schermo con delle spade laser, seguendo un ritmo preciso. Il tutto con il PS VR addosso, in questo caso sarà il VR2, i controller appositi connessi al movimento, e alcuni brani selezionabili. Muoversi seguendo la musica e immergersi nelle note sono due degli elementi centrali di questo videogioco che adesso si prepara a tornare con il nuovo visore di Sony (per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione).

Ready to get a PlayStation VR 2 so you can play Beat Saber? Stay tuned for details pic.twitter.com/2DpJFxN1Zu — Beat Saber (@BeatSaber) January 5, 2023

Vi ricordiamo che Beat Saber è anche attualmente disponibile sul primo VR di Playstation, su PC e anche su altri visori. Si tratta di un videogioco che gli amanti della musica non dovrebbero assolutamente farsi scappare, in qualsiasi salsa sia disponibile.