PS4: scopri cosa e quanto hai giocato nel 2019 e ottieni un tema e un avatar gratis

Il 2020 è iniziato e sembra avere in serbo grandi contenuti per tutti noi videogiocatori, sopratutto per quelli PlayStation. PS5 è in arrivo ma PS4 ha ancora alcune cartucce da sparare. Prima di lanciarci in questi dodici mesi, però, ripercorriamo quelli passati. Sony ha infatti dato vita a un report tramite il quale possiamo scoprire quanto abbiamo giocato e quali sono i titoli che più abbiamo usato nel corso dell’anno.

Per vedere i risultati è sufficiente raggiungere questa pagina. Dovrete fare l’accesso con il vostro account PSN e otterrete subito tutti i dati. Vedrete il numero di videogame PS4 e PS VR giocati, con anche una Top 3 dei titoli più giocati (in base al numero di ore). Vi verrà anche indicato qual è il genere che preferite, insieme al numero di giochi facenti parte di tale genere.

Potrete poi scoprire il numero di ore totali durante l’anno (divise tra locale e online) e quanti giorni avete giocato. Scoprirete la sessione più lunga alla quale vi siete dedicati e anche la fascia emporale che più preferite (anche se dovreste già saperlo!). Potrete sapere anche l’esatto numero di trofei ottenuti.

Per quanto riguarda il PS Plus, vi verrà detto qual è il gioco online al quale avete dedicato più tempo. Potrete sapere anche quanto avete risparmiato grazie agli sconti esclusivi degli abbonati. Infine vi verrà assegnato un titolo onorifico (ad esempio, “Action Hero”) e vi verrà regalato un avatar e un tema dinamico: dobbiamo però segnalare che attualmente il sito sembra avere qualche problema e non assegna i premi. Probabilmente si risolverà a breve.

Diteci, avete scoperto qualcosa in più su voi stessi e sulle vostre abitudini videoludiche?