PS4: ecco i giochi più attesi di inizio 2020 del PS Blog USA

Il 2020 è (ma sopratutto sarà) l’anno dell’arrivo delle console di nuova generazione. PS5 e Xbox Series X convinceranno il pubblico? Per ora non possiamo saperlo. Quel che sappiamo per certo è che prima del loro rilascio dovremo vedercela con tutta una serie di giochi di alta qualità. Anche il PS Blog USA lo sa bene e ha quindi stilato una lista delle opere più interessanti in arrivo su PS4.

Il primo grande nome proposto è Dreams, il gioco di Media Molecule (Little Big Planet, Tearaway) che uscirà dall’Accesso Anticipato il 14 febbraio. Passiamo poi a Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: il 25 febbraio una nuova collection ci permetterà di vivere le avventure di Mega Man. Si passa poi a qualcosa di meno colorato con Nioh 2: il souls-like con i samurai arriverà il 13 marzo.

Gli americani, inoltre, gioiranno sapendo che il 17 marzo potranno mettere le mani su MLB The Show 20, nuovo capitolo del titolo dedicato al baseball: c’è qualche fan anche qui in Italia? Tre giorni dopo, il 20 marzo 2020, arriverà quello che è per molti il primo must-have dell’anno: DOOM Eternal. Lo sparatutto di id Software non ha in realtà bisogno di presentazioni. Marzo si chiuderà con Persona 5 Royal, riedizione dell’amato gioco di ruolo di Atlus.

Si passa poi all’attesissimo Resident Evil 3 Remake, che conterrà anche la componente multigiocatore Resistance e arriverà il 3 aprile. Sette giorni dopo, ovvero il 10 aprile, sarà il turno di Final Fantasy 7 Remake, esclusiva temporale PS4: il gioco di Square Enix sta incuriosendo molti e preoccupando alcuni, ma sembra avere le carte in regola per colpire il pubblico. Predator Hunting Grounds, il 24 aprile, ci poterà nel mondo multigiocatore di Predator.

Infine, il PS Blog USA chiuse con un titolo PS4 che è un vero must-have per tutti i possessori della console: The Last of Us Part II. Il gioco di Naughty Dog arriverà il 29 maggio.