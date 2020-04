PS4: due giochi gratis da Sony, ecco quando potrete scaricarli

Sony con una nuova iniziativa “Play At Home” offre dei download gratuiti per PS4: Uncharted Collection e Journey. La società ha voluto anche istituire un fondo da 10 milioni di dollari per poter aiutare gli studi di sviluppo di videogiochi indipendenti che sono stati colpiti dalla pandemia che il coronavirus ha provocato. Per poter aiutare sia i giocatori che stanno restando al riparo nelle proprie case che gli studi di gioco indipendenti colpiti dalla pandemia del covid-19, il 14 Aprile il presidente e CEO della Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha quindi presentato l’iniziativa Play At Home.

In un suo post pubblicato sul proprio blog Ryan ha voluto descrivere la sua iniziativa: “Play At Home si divide in due parti: in primo luogo, fornire giochi gratuiti per far divertire la comunità PlayStation a casa; e infine, istituire un fondo per aiutare gli studi di gioco indipendenti più piccoli che potrebbero avere difficoltà finanziarie nel continuare a costruire esperienze fantastiche per tutti i giocatori“.

Grazie a questa iniziativa i giocatori avranno la possibilità di scaricare Uncharted: The Nathan Drake Collection di Naughty Dog su PS4 – una collezione di tre giochi che include «Uncharted: Drake’s Fortune», «Uncharted 2: Il Covo dei Ladri» e «Uncharted 3: L’inganno di Drake». Ma non finisce qui, si avrà infatti la possibilità di scaricare gratis anche il gioco d’avventura indie del 2012, di Thatgamecompany, dal titolo Journey.

Bisogna però tenere presente che i giochi gratis per PS4 potranno essere scaricati dal 16 Aprile alle 01:00 fino al 6 Maggio.“Non possiamo immaginare un momento migliore per avventure insieme a Nathan Drake, un iconico cast di personaggi e con un emozionante gameplay di caccia al tesoro” ha detto Ryan riferendosi alla collezione Uncharted.

Mentre sul fondo da 10 milioni di dollari per supportare gli sviluppatori dei giochi indipendenti spiega che: “Gli sviluppatori indipendenti sono vitali per il cuore e l’anima della comunità di gioco e comprendiamo le difficoltà e le lotte finanziarie che devono affrontare molti piccoli studi di gioco”. E voi casa ne pensate di questa iniziativa Stay At Home e del fondo istituito dalla Sony Interactive Entertainment? Fateci sapere nei vostri commenti!