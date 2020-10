Siamo alla fine di una generazione di console e sempre più vicini alla successiva. PS4 lascerà posto a PS5, ma questo ovviamente non significa che la “vecchia” console di Sony sia pronta ad andare completamente in pensione. La società di Tokyo ha infatti rilasciato di recente un nuovo update firmware: parliamo dell’8.00, che ha introdotto molte novità. Purtroppo, ci sono stati anche alcuni problemi. Al di là di qualche fastidioso ma risolvibile bug, i giocatori hanno fortemente rumoreggiato online per una nuova caratteristica di PS4: la capacità della console di registrare le nostre conversazioni dei party. In realtà, non vi è nulla di vero: PS4 non ascolta le vostre conversazioni, ma PS5 lo potrà fare.

La conferma arriva direttamente da Sony in un update del PlayStation Blog. Nel post dedicato all’aggiornamento 8.00 del firmware di PS4, possiamo infatti trovare questo update: “In seguito a questo aggiornamento, gli utenti visualizzano una notifica sulla sicurezza dei Party e sul fatto che le chat vocali nei Party potrebbero essere registrate.”

“La registrazione della chat vocale per moderazione è una funzionalità che sarà disponibile su PS5 al momento del lancio e consentirà agli utenti di registrare le proprie chat vocali su PS5 e di inviarle per la revisione di moderazione.”

“Il pop-up che stai vedendo in questo momento su PS4 è per farti sapere che quando parteciperai a una chat con un utente PS5 (post-lancio), questo potrebbero inviare quelle registrazioni dalla loro console PS5 a SIE.”

Come detto, PS4 non ascolta le vostre conversazioni e non lo farà mai, sarà però l’utente PS5 che potrà registrare una conversazione che sta avendo con voi per inviarla per la “revisione di moderazione”.

Diteci, voi cosa ne pensate di questa situazione?