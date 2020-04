PS4: fan la manda in riparazione e Sony gli fa un regalo di ringraziamento

È singolare quanto recentemente avvenuto a un giocatore: pnut88, così è noto su Reddit, ha dovuto inviare la propria PS4 in riparazione a seguito di un problema con il lettore ottico. Il tutto, sottolineiamo, è costato ben 164 dollari ma trattandosi di un’edizione limitata a tema God of War il possessore ha preferito optare comunque per l’assistenza. I tempi di riparazione si sono inoltre protratti più del previsto, a causa dell’attuale situazione sanitaria, che rallenta ogni anello della catena, dalle spedizioni all’effettivo lavoro sulla console. Non si è trattato quindi di un momento allegro per l’appassionato. Una volta riottenuta la propria console, però, pnut88 ha ricevuto una piacevole sorpresa.

Il servizio di riparazione di Sony ha infatti deciso di regalare al giocatore una copia di MLB The Show 2020. Ecco le loro parole in traduzione: “Caro possessore di PlayStation, grazie per il tuo continuo supporto nei confronti di PlayStation, de suoi prodotti e dei suoi servizi durante questi tempi difficili e senza precedenti. Come simbolo del nostro apprezzamento verso il suo supporto, includiamo una copia di MLB The Show 20 per farti divertire. Continueremo il nostro impegno nell’offrirti i migliori prodotti e i migliori servizi in futuro. Rimani al sicuro e grazie ancora.”

Al di là del regalo e del suo valore monetario, si tratta di un gesto inaspettato e molto gradito, probabilmente anche conseguenza degli alti costi di riparazione e dei tempi dilatati (per motivi ovviamente più che legittimi). pnut88, come potete vedere dal post Reddit qui sopra, ha quindi deciso di svelare a tutti quanto avvenuto.

Addirittura, un membro del servizio di riparazione ha incluso un post-it, sopra la confezione del gioco, tramite il quale chiede a pnut88 di aggiungerlo alla lista amici, così da giocare assieme online: un piccolo tocco umano inatteso, non c’è che dire. Voi cosa ne pensate?