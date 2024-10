PS5 30° Anniversary in preorder da Gamestop: ecco come averla!

La PlayStation celebra i suoi 30 anni con un pezzo da collezione imperdibile: la PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition, presto disponibile in preorder su GameStop. Questa edizione speciale è un omaggio ai fan di lunga data e rappresenta un connubio perfetto tra passato e presente, con un design che richiama i colori della leggendaria PlayStation 1 del 1994. Se siete appassionati del mondo PlayStation, non vorrete perdervi questa opportunità!

PS5 30° Anniversary, chi dovrebbe acquistarla?

La console sarà disponibile per il preorder a partire dal 17 ottobre su GameStop, ma attenzione: i membri del GS Pro Club potranno accedere in anteprima ai preordini dalle ore 15:00. Non siete ancora iscritti? Potete rimediare subito per non rischiare di perdere questa limited edition tanto ambita. Gli utenti non iscritti, invece, potranno accedere al preorder dalle ore 16:30 dello stesso giorno, ma dovrete essere pronti, dato che la disponibilità è limitata e l'acquisto è consentito per un solo pezzo per cliente.

La Digital Edition non include un lettore BluRay, ma è perfetta per chi preferisce acquistare e scaricare i propri giochi direttamente dallo store. Inoltre, la confezione di questa PlayStation 5 Slim include accessori a tema, come un controller DualSense personalizzato e una copertura per il disco, acquistabile separatamente per chi volesse aggiungere un'unità ottica in futuro. La PS5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition offre tutte le caratteristiche innovative della nuova generazione di console: SSD ultraveloce da 1TB, supporto a 120fps, tecnologia Ray Tracing, e l'immersiva esperienza audio del Tempest 3D AudioTech.

Se siete veri collezionisti o semplicemente fan appassionati, questo è il momento giusto per mettere le mani su un pezzo di storia videoludica. Non dimenticate di iscrivervi al GS Pro Club per ottenere l'accesso anticipato e restare aggiornati sulle offerte esclusive. Buona fortuna, il tempo stringe!

