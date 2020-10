PS5, i giochi arriveranno prima della console

In questa situazione alquanto strana dell’anno che stiamo passando in cui la comunicazione relativa ai videogiochi non è stata sempre brillante, è arrivata da poco una notizia dal Regno Unito che sembrerebbe confermare l’arrivo degli accessori e dei giochi per PS5 almeno una settimana prima della console. In Europa infatti, come ben sappiamo la nuova ammiraglia di Sony arriverà il 19 Novembre con ben 7 giorni di ritardo rispetto all’America e al Giappone.

Sembra però che almeno in UK potranno godersi alcune vibes da next-gen con gli accessori dedicati alla console. Il Pad in primis sarà sicuramente protagonista indiscusso di tutta la scena, ma sembra però che non sarà l’unica cosa ad arrivare nel nostro mercato. I titoli di PS5 infatti sembra che arriveranno sempre il 12 Novembre anche in Europa. Questo significa che sarà la prima volta che avremo a disposzione dei titoli senza poter avere accesso alla console di riferimento.

Turns out – this does include the controller now. https://t.co/Pk5NlLhbGJ — SimplyGames 🎃 (@SimplyGames) October 12, 2020

Ovviamente dobbiamo prendere queste informazioni con le pinze, e capire se in realtà i rivenditori non attenderanno comunque la settimana successiva per mettere in vendita il tutto. Sicuramente quella sarà una delle settimane più calde di tutto l’anno, non solo per l’uscita della nuova console di Sony ma anche per l’arrivo sul mercato mondiale della famiglia Series di Xbox. Non dimentichiamo infatti che il 10 Novembre è il giorno dell’arrivo di Serie S e Serie X, solo due giorni prima dell’uscita di PS5.

Chissà se riusciremo a trovare le console nei negozi, i preorder sembrano essere andati sold-out ovunque e sembra che chi non abbia prenotato non vedrà la sua console prima di Natale. Vi ricordiamo inoltre che la nuova console di Sony verrà lanciata in due versione una “Digital Edition” dal costo di 399€ e una “Standard Edition” dal costo di 499€. Stesso prezzo di quest’ultima avrà anche Serie X, mentre per la piccolina di Redmond, piccolo anche il prezzo che si va a poggiare sui 299€ a patto ovviamente di scendere a compromessi con le prestazioni.