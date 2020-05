PS5: l’annuncio ufficiale comprenderà moltissimi giochi secondo un noto giornalista

Ieri abbiamo finalmente visto un primo vero prodotto per next-gen, la tech demo nota come Lumen in the Land of Nanite, realizzata da Epic Games con l’Unreal Engine 5. Il tutto girava su PS5 e ci ha permesso di capire quali sono le capacità della nuova macchina da gioco di Sony. Non si tratta però di un vero e proprio gioco e, sopratutto, non si tratta dell’annuncio ufficiale della console, che ancora è ben lontana dai riflettori. A questo riguardo, di recente, il noto giornalista di Venture Beat Jeff Grubb ha rilasciato una lunga lista di eventi videoludici in arrivo, svelando che (a suo parere?) l’evento di Sony PlayStation dedicato a PS5 sarà il 4 giugno, ovvero due giorni dopo l’uscita di Official PlayStation Magazine, che dovrebbe rivelare qualcosa riguardo ai futuri giochi per la console.

Ovviamente non possiamo sapere se sia una completa supposizione del giornalista o se abbia avuto accesso a qualche informazione confidenziale: in ogni caso, si tratta di un dettaglio di grande importanza ed è notevole che Grubb si sia esposto in questo modo. Ora, però, il redattore rincara la dose e afferma che non solo in tale data di saranno nuove informazioni, ma anche che Sony proporrà uno show in grande stile con una notevole quantità di giochi presentati.

Should be an entire slate of games. A lot. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020

Grubb afferma esplicitamente che ci saranno “un sacco” di giochi. Ancora una volta, non è chiaro se si tratti di una sua supposizione oppure se abbia contatti certi. Di certo Sony ha un po’ di terreno da recuperare sotto il punto di vista della pura quantità di informazioni condivise: Microsoft ha optato per una strategia ben diversa, con tanti annunci nel corso dei mesi. Recentemente abbiamo ad esempio visto una presentazione di giochi di terze parti: interessante, anche se il gameplay promesso ha un po’ latitato.

La domanda ora è quali sono i giochi che Sony potrebbe presentare insieme a PS5: la speranza ovviamente è che, oltre a titoli di terze parti di alto livello, siano mostrate le esclusive interne come Horizon Zero Dawn 2. Diteci, quali videogame vorreste veder presentati durante la conferenza di Sony?