PS5: appare online una breve clip gameplay di una esclusiva

PS5 è ufficialmente sul mercato di tutto il mondo, nonostante un D1 decisamente caotico, la console di casa Sony è riuscita a far parlare di sé ed a far impazzire di gioia tutti gli appassionati del grande marchio giapponese. Una delle peculiarità delle macchine di Sony è la sua varietà riguardanti le esclusive e su quanto puntino forte su di esse. A distanza di anni abbiamo potuto vedere dei capolavori del calibro di Bloodborne, The Last of Us, Uncharted, God of War e via dicendo.

Nel corso delle ultime ore è apparso su YouTube un brevissimo filmato persa nel corso dei mesi passati, stiamo parlando di Returnal una delle tante esclusive presentate durante l’evento dedicato ai titoli in uscita prossimamente per PS5. Housemarque, software house famosa per giochi arcade del calibro di Alienation, Resogun e Nex Machina, è riuscita in qualche modo a prendere spunto da essi nel loro nuovo progetto, è possibile infatti notare dal breve filmato sottostante che le armi generano delle esplosioni o globi luminosi, chiaro riferimento ai titoli sopracitati. A rendere il tutto ancora più esaltante e frenetico è la presenza di una schivata veloce e tattica.

Non si sa ancora molto su questo particolare progetto, ma Housemarque è sempre riuscita a creare titoli a dir poco sensazionali. Ci toccherà aspettare del tempo prima di vedere qualcos’altro di questo horror psicologico sparatutto in terza persona, ma nonostante si sia visto ben poco siamo estremamente curiosi del risultato finale.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi quanto noi di questo nuovo progetto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Returnal sviluppato da Housemarque in uscita per PS5.