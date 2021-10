PS5: arriva dal Giappone la perfetta tecnica anti bagarini

Il 2021 è ancora fortemente segnato dalla carenza di PS5, schede video e Xbox Series X. L’impossibilità di produrre console e schede video per rispondere alla fortissima domanda dei consumatori è infatti un problema ancora molto noto, che ha portato al fiorire di un mercato secondario dove i bagarini acquistando in gruppo le console e le rivendono ad un prezzo maggiore. In Giappone però un negozio è riuscito a trovare un metodo praticamente perfetto per distruggere i guadagni degli scalper ed è decisamente semplice.

Lasciamo in un angolo, almeno per un attimo, pre-order fisici legati a tessere e liste d’attesa. Lo shop fisico Nojima Denki si è prodigato nel trovare una tecnica che potrebbe risultare decisamente più efficace per contrastare i bagarini. In pratica, un commesso dovrà scrivere il nome del comprare con un pennarello indelebile sulla confezione di PS5. Può sembrare una soluzione all’acqua di rose, ma in realtà è molto efficace: gli scalper infatti tendono a conservare le console in maniera perfetta, per poter chiedere sempre più denaro. In aggiunta l’anonimato è un’arma in più a disposizione di chi vuole introdursi in questo mercato, perché permette di non essere identificato e dunque procedere all’acquisto di materiale usato da rivendere a prezzo maggiore.

Se nei fatti questa tecnica funzionerà è ancora presto per dirlo. Sicuramente però “rovinare” la scatola di una PS5 potrebbe essere fastidioso e addirittura far perdere comunque parte del valore per chi volesse rivenderla tra qualche anno, magari per un passaggio ad un modello più performante. Nonostante questi piccoli difetti, si tratta comunque di una tecnica decisamente più efficace di quelle che abbiamo visto precedentemente e forse anche meno invadente lato consumer: in molti infatti hanno trovato fastidioso doversi necessariamente legare ad uno specifico negozio con una tessera fedeltà per l’acquisto di un singolo oggetto.

LOL wow. Nojima Denki shop is so hardcore about not letting resellers get their PS5 stock they say they will write your full name on the box at time of purchase, and open/dispose of the dual shock controller box as well. https://t.co/mSrcDDGSL4 — Gaijinhunter (@aevanko) October 8, 2021

Nel mentre PS5 rimane comunque introvabile. La situazione sta ovviamente migliorando man mano, ma al momento è ancora praticamente impossibile entrare in un negozio e acquistarne una, così come è impossibile trovarla regolarmente in vendita su Amazon. L’unica console a non soffrire d questo problema è Xbox Series S, che resta di fatto la sola console next gen ad essere sempre disponibile in punti vendita fisici e online.