PS5: bambino distrugge porta HDMI, le tristi immagini che hanno sconvolto il web

PlayStation 5 è sul mercato quasi da un anno, e purtroppo ci ritroviamo ancora in una situazione poco felice per quanto riguarda le scorte della console Sony. Proprio per questo chiunque sia riuscito a mettersi in casa una PS5, ad oggi, tratta la stessa console come un vero e proprio gioiellino di una rarità unica. Questo è quello che fanno molti, ma non tutti, dato che in questi giorni è ritornato virale in rete un fatto accaduto qualche mese fa e che ha addirittura saputo dare fastidio in qualche modo ad alcuni appassionati.

Stando alla testimonianza apparse du Reddit, un bambino è riuscito a devastare letteralmente la porta HDMI della sua PS5. In rete girano anche le immagini di quanto questo bambino è riuscito a fare alla console di nuova generazione Sony, con la porta bene in vista completamente sformata, distrutta e con la parte di plastica intorno completamente graffiata. A quanto pare il tutto è stato postato da un rivenditore che ha ricevuto la console in quello stato con la richiesta di essere sostituita.

Come in molti hanno sottolineato, sembra che il bambino in questione abbiamo utilizzato un altro tipo di cavo forzandolo ad entrare nella porta HDMI, dato che come sottolinea l’utente di Reddit il bambino avrebbe confermato di aver spinto il cavo troppo forte. Da quanto viene speculato in rete e sotto i commenti del post su Reddit, si pensa che il cavo sbagliato utilizzato potrebbe essere stato un DVI, non proprio una buona idea tentare di infilarlo a forza in una porta HDMI.

Mentre questa storia sta facendo il giro del web, PS5 risulta ancora parecchio difficile da reperire, con gli appassionati che spera in una risoluzione del caso scorte il prima possibile. Ad oggi, però, Sony non ha ancora svelato quando le scorte della propria console potranno aumentare considerevolmente.