PS5: il vice presidente di Bethesda ha testato il DualSense e ne è rimasto impressionato

Due giorni fa Sony ha mostrato in modo del tutto inaspettato il DualSense, il controller ufficiale di PS5. Il web è letteralmente impazzito leggendo e soprattutto vedendo la notizia, dividendo il pubblico tra chi lo adora e chi invece non risulta del tutto convinto, specialmente dalla forma che ricorda il joypad dell’azienda “rivale” Microsoft. La caratteristica più interessante è la duplice colorazione, che potrebbe suggerire un design altrettanto particolare per la console, infatti in questi giorni gli utenti hanno cominciato a speculare su una possibile forma e colorazione prendendo spunto appunto dal controller.

Nella giornata di ieri il vice presidente di Bethesda Pete Hines ha condiviso il tweet della pagina di PlayStation UK che annunciava il DualSense ed ha rivelato di averlo provato in anteprima dichiarato di esserne rimasto piacevolmente impressionato. “Ho avuto la possibilità di provare il feedback aptico e i grilletti adattivi di questo controller e sono rimasto davvero impressionato. Penso che i videogiochi faranno cose davvero notevoli con queste feature”.

I've gotten to try the haptic feedback and adaptive triggers on this thing and was very impressed. I think games are gonna do some really cool things with them. https://t.co/zZQJrTHfl6 — Pete Hines (@DCDeacon) April 8, 2020

In un altro tweet, il vice presidente di Bethesda ha confermato che il passaggio dal DualShock 4 al controller pe PS5 è evidente, ma questo migliorerà l’esperienza a tutti quanti. Insomma, sembrerebbe esserne innamorato e noi non possiamo fare altro che fidarci. Ricorda in qualche modo anche l’intervento fatto da Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, il quale ha affermato che si tratta di una vera e propria “svolta radicale“. Non ci resta quindi che aspettare, ed aspettare soprattutto il reveal ufficiale della console che presumiamo verrà annunciata in breve tempo.

