Nel corso del CES 2023, Jim Ryan annunciò la fine della crisi delle scorte di PS5. Appena pronunciata la notizia, eravamo decisamente scettici in merito, soprattutto considerando come i vari retailer statunitensi non avessero scorte disponibili online o in negozio subito dopo la dichiarazione del boss di PlayStation. Probabilmente, a oggi, dobbiamo seriamente ricrederci.

Come riportato online, infatti, il retailer australiano EB Games ha messo a listino un nuovo bundle per PS5. Niente giochi inclusi questa volta, ma ben due DualSense. La data di uscita di questo nuovo pacchetto sarebbe fissata per febbraio 2023 ed è probabilmente un’ulteriore indicazione di come il periodo peggiore della console Sony sia oramai davvero alle nostre spalle. La crisi relativa alle scorte del nuovo hardware non ha mai permesso la creazione di un bundle ufficiale con ulteriori periferiche e la sua presenza nei listini ci fa dunque ben sperare per il futuro.

C’è però bisogno di calmare gli animi: al momento la possibilità di un ritorno alla normalità vera è da escludere. Almeno in Italia, infatti, acquistare una PS5 semplicemente entrando nei negozi è impossibile. C’è ancora bisogno di prenotare le console e i vari retailer ricevono pochissime unità rispetto a PS4 o PS3. Certo, i tempi di attesa si sono ridotti e oramai si parla di settimane e non di mesi prima di poter acquistare un nuovo hardware, ma è comunque qualcosa di inedito, che non si era mai verificato prima, almeno in tempi moderni e soprattutto al terzo anno di vita di una generazione che ancora non sembra voler partire a pieno regime.

Se da un lato la crisi sembra essere quasi completamente alle spalle, dall’altro c’è un po’ di preoccupazione per PS VR2. Il nuovo visore per la realtà virtuale difficilmente sarà acquistabile in totale libertà, come testimoniato da Amazon, che accetta prenotazioni solamente su invito. Risolto un problema, ne spunterà fuori un altro?

