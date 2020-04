PS5: c’è anche la console next-gen in World of Warcraft, ecco di cosa si tratta

La next-gen console è sempre più reale: sia Microsoft che Sony stanno svelando pian piano nuove informazioni su Xbox Series X e PS5, ma ancora non sappiamo ogni dettaglio. Anche per questo, i dataminer sono sempre molto attenti a possibili riferimenti all’interno di videogiochi. Recentemente, ad esempio, alcuni hanno notato una serie di linee di codice all’interno di World of Warcraft Shadowlands che fanno diretto riferimento a “PlayStation 4”, “PlayStation 4 Pro” e “PlayStation 5”.

Si tratta forse di un possibile porting di World of Warcraft per PS5 e PS4? Secondo quanto dichiarato da Blizzard Entertainment, no. Ecco le parole del community manager Kaivax: “Per lungo tempo, abbiamo visto un piccolo numero di giocatori adottare una serie di add-on di terze parti, come Console Port 30, per riuscire a superare alcuni problemi di accessibilità. Abbiamo sempre voluto rendere World of Warcraft il più accessibile possibile, quindi con Shadowlands stiamo cercando di aggiungere qualche supporto per i tasti, la camera e il movimento del personaggio tramite controller, come ad esempio l’Xbox Adaptive Controller.”

In poche parole, non si tratterebbe in alcun modo di un riferimento a possibile port per console (e benché meno a PS5), ma solo di parti di codice dedicate al supporto di controller come quello PS4 e, per quanto ancora non disponibile, PS5. Certo, il fatto che si parli precisamente di PlayStation 4 Pro (che non è in alcun modo diversa da una PS4 standard per quanto riguarda il supporto ai controller) è strano, ma secondo alcuni si tratta semplicemente del risultato dell’importazione automatica dell’SDK di Battle.net.

Bisogna anche sottolineare che non vi è stato alcun commento diretto sulla possibilità di un porting per PS4, PS5 o altre console. Per ora, quindi, non abbiamo né conferme né smentite a riguardo. Non ci resta che attendere nuove informazioni: possibile che la next-gen accolga anche World of Warcraft?