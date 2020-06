PS5: controller e tutti gli accessori su Amazon Italia, ecco i link

Sony Interactive Entertainment ha finalmente svelato al mondo PS5, la sua console di nuova generazione in arrivo a fine 2020. Tutti non vedono l’ora di scoprire prezzo e data di uscita, così da decidere se effettuare il preordine. Amazon Italia ha già creato le pagine delle due console (PlayStation 5 “standard” e PlayStation 5 Digital Edition), come vi abbiamo già indicato. Ora, però, abbiamo scovato anche le pagine dedicate a tutti gli accessori ufficiali della macchina da gioco, ovvero il controller Dualsense, il Pulse 3D Wireless Headset, il Remote Controller (telecomando), la Charging Station per i Dualsense e la HD Camera. Sotto potete trovare tutti i link ai vari prodotti.

PS5 | Controller DualSense

Ovviamente ogni PS5 includerà almeno un controller DualSense, ma se ne volete uno aggiuntivo sarà necessario acquistarlo a parte. Esattamente come per le console, tutti gli accessori su Amazon Italia non hanno un prezzo, una data di uscita e non sono disponibili al preordine, ma possiamo comunque vederli e leggerne le descrizioni ufficiali:

Scopri un’esperienza di gioco più profonda e coinvolgente con l’innovativo controller per PS5, dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici.

Il controller wireless DualSense include anche un microfono integrato e il tasto “Crea”, che si inseriscono perfettamente nell’iconico design confortevole.

Potete trovare il Controller DualSense su Amazon a questo indirizzo.

PS5 | Pulse 3D Wireless Headset

Abbiamo poi l’headset ufficiale, pensato per farci vivere al meglio l’esperienza dell’audio 3D garantita dal Tempest Engine di PlayStation 5. Ecco la descrizione ufficiale disponibile su Amazon Italia:

Supera i confini del gioco con la nuova generazione di accessori per PlayStation.

Gioca in tutta comodità con le cuffie wireless con microfono ottimizzate per l’audio 3D delle console PS5. Grazie alla ricarica USB Type-C e al doppio microfono con eliminazione del rumore, puoi chiacchierare agevolmente nel party sfruttando un’acquisizione vocale ultra nitida.

Potete trovare il Pulse 3D Wireless Headset su Amazon a questo indirizzo.

PS5 | Remote Controller

Sony Interactive Entertainment ha anche presentato il Remote Controller, per tutti coloro i quali vogliono sfruttare la console da gioco anche come centro multimediale per vedere film e affini. Ecco la descrizione ufficiale disponibile su Amazon Italia:

Controlla facilmente i film, i servizi di streaming e altro ancora sulla console PS5 con un’interfaccia intuitiva.

Potete trovare il Remote Controller su Amazon a questo indirizzo.

PS5 | DualSense Charging Station

Sarà certamente possibile ricaricare i controller collegandoli con un cavo direttamente a PlayStation 5, ma non poteva mancare una stazione di ricarica dedicata. Ecco la descrizione ufficiale disponibile su Amazon Italia:

Ricarica fino a due controller wireless DualSense contemporaneamente senza doverli collegare alla tua console PlayStation5.

Potete trovare il DualSense Charging Stagion su Amazon a questo indirizzo.

PS5 | HD Camera

Infine, è già presente anche la scheda prodotto della HD Camera della nuova console di Sony. Ecco la descrizione ufficiale disponibile su Amazon Italia:

Aggiungiti alle tue trasmissioni e ai video della tua azione di gioco grazie alla nitidissima acquisizione Full HD.

Sono richiesti connessione Internet e account per PlayStation Network. Gli utenti dell’account devono avere almeno 7 anni. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso dei genitori.

Potete trovare l’HD Camera su Amazon a questo indirizzo.