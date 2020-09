PS5: controller DualSense smontato, ecco come è fatto all’interno!

Tra meno di due mesi potremo finalmente mettere le mani sulla nostra PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. La macchina da gioco sarà analizzata fin nel minimo dettaglio dagli esperti, per scoprirne ogni segreto. Fino ad allora, dovremo accontentarci di un’altra novità: il controller DualSense di PS5 è stato completamente smontato dall’account Instagram impact_controller.

Potete vedere voi stessi quanto fatto da impact_controller qui sotto. Nelle immagini possiamo vedere come è fatto all’interno di controller DualSense di PS5. Notiamo ogni singola componente, a partire dalla scocca esterna fino ai chip e passando attraverso i vari tasti e le levette.

https://www.instagram.com/p/CFdCpybBU6D/?utm_source=ig_embed

Il controller DualSense di PS5 è in circolazione da giorni, oramai. Il rapper Travis Scott, infatti, ne è in possesso, come testimoniato da una foto che lui stesso ha condiviso sui social. Inoltre, sappiamo che vari influencer e YouTuber hanno avuto modo di provarla e dovrebbero rilasciare un’anteprima a breve termine. Prepariamoci quindi a scoprire varie novità nei prossimi giorni.

Vi ricordiamo che il DualSense di PlayStation 5 dispone di una serie di funzioni innovative non presenti nel DualShock 4 di PS4. Il nuovo controller di PS5 dispone infatti di un feedback aptico, che sostituisce il vecchio rumble, inoltre propone due grilletti adattivi (L2 e R2), programmabili dagli sviluppatori, che sono in grado di generare una resistenza alla pressione variabile a seconda dell’azione compiuta (ad esempio, permettono di percepire la tensione di un arco quando lo si tende). Non dimentichiamoci la nuova uscita USB Type-C e il microfono integrato, utile per attivare i comandi vocali o parlare con gli amici senza dover utilizzare un microfono dedicato.

Diteci, cosa ne pensate del controller DualSense di PS5 fino a questo momento? Le sue funzioni uniche e il suo design vi ispirano, oppure avete già un controller da gioco preferito? Qual è?