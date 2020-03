PS5: ecco un design cubico ideato da un giocatore

Passano i giorni ma Sony Interactive Entertainment continua a rimanere in silenzio. Non abbiamo ancora informazioni su PS5 e non abbiamo idea di quando potremo scoprire nuovi dettagli a riguardo; i rumor di un annuncio a febbraio si sono rivelati fasulli e quelli dedicati a marzo stanno pian piano diventano meno credibili. Uno dei grandi dispiaceri dei fan è sopratutto il mancato reveal del design della console, sopratutto considerando che la diretta concorrente, Xbox Series X, si è svelata a dicembre.

Un fan ha quindi deciso di realizzare un proprio concept, a metà tra Xbox Series X e un GameCube. Come potete vedere qui sotto, PS5 è un cubo tripartito, con una struttura simile a PlayStation 4 Pro. Sono stati mantenuti i colori e il simbolo PS sul lato. Il tipico led blu è ancora presente, anche se in dimensioni minori. L’immagine permette anche di vedere dove andrebbe inserito il disco. La parte superiore, infine, servirebbe come punto di uscita per l’aria, mentre non vengono mostrate le prese sul retro.

Ripetiamo che si tratta solo di un concept di un fan e non abbiamo idea di quale possa essere il vero design di PS5. Ad oggi abbiamo avuto modo di vedere solo il dev kit che, però, come sempre è solo una versione non commerciale e quasi sempre non vi alcuna somiglianza tra i design.

Per ora possiamo quindi solo aspettare che Sony Interactive Entertainment sveli nuovi dettagli. Il sito ufficiale riporta il messaggio apparso settimane e settimane fa: “Non siamo ancora pronti a svelare tutti i dettagli sulla prossima generazione PlayStation“. Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di questo design cubico per PS5? Vi convince?