PS5: secondo uno sviluppatore, DualSense sarà il controller migliore di sempre

Malgrado una presentazione quasi frettolosa, e l’annuncio a sopresa del controller DualSense, ancora una volta PS5 è riuscita ad attirare l’attenzione sia del pubblico, che, soprattutto, degli sviluppatori, anche se Sony ha lasciato qualche piccolo punto in sospeso sulla sua nuova console, come il design della stessa.

Parlando di sviluppatori e di ciò che questi pensano riguardo alle feature di PS5 e del DualSense, PushSquare ha raccolto i pareri di uno sviluppatore di Techland, softwaere house al lavoro sul futuro Dying Light 2. Il lead game designer Tymon Smektala ha dichiarato di essere molto entusiasta riguardo il design del controller, a suo dire fantastico: “ne sono particolarmente affascinato. Si tratta di un design magnifico, dai toni sci-fi, che rappresenta esattamente il mondo futuristico in cui viviamo al giorno d’oggi“, ha affermato Smektala.

Lo sviluppatore ha aggiunto in seguito: “per quanto riguarda la forma, staremo a vedere con quanta facilità verrà impugnato, ma a prima vista mi trasmette delle ottime sensazioni. Penso davvero che abbia il potenziale per diventare il miglior controller mai prodotto prima d’ora, abbastanza grande ma al contempo dall’aspetto carino e gradevole.” Smektala ha dato il suo parere anche sulle caratteristiche del controller di PS5: “Penso anche che il feedback aptico e i grilletti adattivi possano davvero cambiare l’esperienza di gioco, molto più di quanto le persone si aspettano, e sono curioso di testare la solidità complessiva del sistema. Ha un aspetto così elegante che mi chiedo se sopravviverà alle cadute accidentali o ai lanci dei videogiocatori arrabbiati. Tutto sommato, anche se le opinioni generali sono state contrastanti, io lo trovo semplicemente fantastico.”

Il DualSense di PS5, dunque, sta continuando a riscuotere numerosi pareri positivi dal mondo degli sviluppatori, interessati alle sue caratteristiche, per offrire un’esperienza ai giocatori del tutto innovativa. Resta da vedere come le funzioni del DualSense verranno implementate all’interno di Dying Light 2, dopo che Techland ha confermato lo sviluppo per next-gen.