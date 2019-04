PS5 e Xbox Scarlett sono vicine per GameStop

PS5 e la prossima Xbox sono vicine, oppure dovremo attendere ancora a lungo: GameStop prevede che non manchi poi molto all'annuncio.

GameStop, nella giornata di ieri, ha tenuto la riunione finanziaria per il nuovo anno fiscale e, tramite questa, possiamo scoprire quali sono le previsioni della famosa catena di retailer di videogame. Il discorso si è a un certo punto spostato su PS5 e la prossima Xbox. Vediamo con precisione le parole del CFO, Rob Lloyd.

“Per quanto riguarda i nuovi hardware, avvicinandoci alla fine dell’attuale ciclo vitale delle console Xbox e PlayStation, ci aspettiamo che la richiesta diminuisca, in quanto alcuni clienti sceglieranno di aspettare, per poter acquistare la prossima generazione di console.”

Questo discorso è legato a dei consigli degli analisti contattati da GameStop, con l’obbiettivo di definire un contesto per il 2019. Secondo la catena, quindi, ci sono alte probabilità che le nuove console di Microsoft e Sony vengano almeno annunciate quest’anno.

Lloyd ha citato PS5 e la prossima Xbox, ma non ha parlato di nuove proposte Nintendo. Quest’ultima, secondo gli ultimi rumor, sarebbe sul punto di rilasciare nuovi modelli di Nintendo Switch, uno più economico e uno “potenziato” rispetto alla versione attuale. Microsoft, invece, dovrebbe annunciare due console di prossima generazione all’E3 2019, mantenendo la stessa struttura duale di Xbox One S e Xbox One X. I nomi in codice sono Lockhart e Anaconda.

Infine, Sony è ovviamente al lavoro su PlayStation 5, ma tra tutte è la console di cui si sa di meno, oltre a qualche leak poco credibile. È possibile che la compagnia giapponese sia stata ben attenta a non far trapelare nulla, oppure è possibile che abbia deciso di presentare il nuovo hardware più avanti: l’assenza all’E3 è sicuramente significativa, per quanto non precluda la possibilità che Sony indica un evento slegato alla kermesse losangeliana.

Alla fine, quelle di GameStop sono solo previsioni e per ora non sappiamo quando saranno disponibili PS5 e la prossima Xbox. Voi cosa ne pensate? Fra pochi mesi sapremo tutto?