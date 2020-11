PS5 è silenziosa, ma diventa più calda del previsto: ecco l’analisi

PS5 è uscita ormai da poco meno di una settimana e molti fortunati si stanno godendo una buona line up presentata dall’azienda nipponica con protagonisti Spider Man Miles Morales e Demon’s Souls Remake. In queste settimane molti di voi avranno studiato le caratteristiche della console Sony informandosi sulle recensioni apparse online, anche la nostra, e tutte hanno sicuramente in comune una feature in particolare: Ovviamente parliamo della ventola.

Molti utenti stanno testimoniando che PS5 risulta essere decisamente molto silenziosa, cosa che ha fatto tirare un gran sospiro si sollievo da parte di tutti i giocatori di tutto il mondo. Digital Foundry ha testato appieno le capacità della console dichiarando che oltre ad essere silenziosa risulta essere anche “fresca”. Ora arrivano ulteriori analisi dal canale YouTube Gamers Nexus il quale ha eseguito una serie di test termici.

I test mostrano che il design termico di PS5 può essere migliorato ulteriormente poiché la sua memoria rischia di surriscaldarsi fino a 90 gradi Celsius. “La grande ventola di PS5 sembra girare a una velocità sufficientemente bassa per mantenere gli obiettivi di rumorosità ed evitare così i problemi della generazione precedente, ma pensiamo che ci sia margine per migliorare dal punto di vista del surriscaldamento.” Qui sopra potete vedere il video analisi dello youtuber.

Nonostante il video non sia del tutto accurato a causa dell’impossibilità di misurare la temperatura effettiva, rimane comunque una analisi davvero ben fatta. Certo, PS5 risulta essere a tutti gli effetti una console incredibile che ha risolto quei problemi che PS4 si era portata avanti con il tempo; ed effettivamente per molti è risultato un passo avanti incredibile e noi non possiamo che esserne felici.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi trovate bene con PS5? Raccontateci le vostre esperienze qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la nuova console di casa Sony.