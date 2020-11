PS5 e Xbox Series X: EA aumenterà il prezzo dei giochi?

Una delle discussioni più calde e animate riguardanti la next gen, per ora è relativa all’aumento del prezzo di alcune delle produzioni in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S. Diversi importanti editori hanno mosso i primi passi verso l’aumento dei prezzi dei giochi in vendita per le console di nuova generazione, inclusi Gearbox, Take-Two Interactive, Activision e Sony. A questo discorso si è introdotta anche Electronic Arts, la quale ha recentemente espresso la propria idea.

Durante la recente riunione con i propri azionisti, Blake Jorgensen, l’attuale COO di Electronic Arts ha affermato che i prezzi per quanto riguarda i giochi di nuova generazione sono qualcosa su cui EA prenderà una decisione in futuro. Sembra proprio che al momento EA non sia intenzionata del tutto ad applicare un sovrapprezzo ai propri titoli in uscita da qui ai prossimi mesi, ma non è detto che ciò non avverrà in futuro.

“In EA non vogliamo ancora valutare questo aspetto. Abbiamo sempre pensato che i giochi stiano diventando sempre più costosi e l’esperienza sta diventando più profonda. Affronteremo man mano che ci avvicineremo ad un maggior numero di giochi in arrivo nella transizione alle console di nuova generazione”. L’intenzione di EA è quella di attendere per capire meglio come si evolverà la sviluppo videoludico e quanto lieviteranno i costi di produzione durante questi primi momenti di PS5 e Xbox Series X|S.

Non ci resta che attendere e scoprire le mosse che attuerà Electronic Arts per quanto riguarda il prezzo dei propri videogiochi in futuro. Nel frattempo vi ricordiamo che la next gen è ormai alle porte, con Xbox Series X|S che sono attese per il prossimo 10 novembre, mentre PS5 arriverà in Italia il 19 novembre. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di EA sull’aumento dei prezzi dei giochi per la nuova generazione?