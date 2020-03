PS5 e Xbox Series X: le CPU sarebbero tre volte più potenti delle console attuali

Alla fine della settimana che ha visto l’annuncio delle specifiche tecniche sia di PS5 che di Xbox Series X continuiamo la nostra carrellata di considerazioni e previsioni sulla prossima generazione di console che arrivano non solo da parte di sviluppatori ma anche da parte di analisti del settore.

Alla testata Gaming Bolt ha parlato il co-fondatore di Ape Tribe Games, Erwan LeCun, sviluppatore dell’action-RPG stealth Disjunction, il quale sostiene in merito a PS5 e Xbox Series X che «i benchmark per le nuove CPU hanno rivelato una potenza di tre volte superiore rispetto ai processori delle attuali console e questo porterà un notevole miglioramento nelle prestazioni dei giochi » ha detto LeCun che poi ha aggiunto: «In termini di sviluppo, questo permetterà di realizzare giochi non solo più belli da vedere ma che funzionano meglio». LeCun ha espresso però delle perplessità sul feedback tattile del nuovo gamepad, sostenendo che «pur essendo una caratteristica interessante» è difficile che si possa vedere implementata nei titoli multipiattaforma.

Altre considerazioni arrivano dal sito Notebookcheck che in un articolo sostiene come, al di là delle specifiche tecniche, la PS5 potrebbe essere almeno il 30% meno veloce rispetto a Xbox Series X in base a considerazioni relative alla frequenza di clock variabile e ai dubbi sulla reale architettura RDNA 2 già espressi da Digital Foundry.

Recentemente altre testate avevano riportato delle considerazioni in merito alla potenza grafica di PS5 e Xbox Series X sostenendo che i due valori non sono interamente paragonabili dato che quelli della seconda sarebbero “TFLOPs sostenibili“, mentre per PS5 semplici valori di “picco dei TFLOPs”. Decisamente più entusiasti delle specifiche tecniche della console Sony si sono mostrati gli sviluppatori che sembrano apprezzare particolarmente l’architettura della nuova console e le potenzialità del SSD, sopratutto i team interni.