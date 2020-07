PS5: Final Fantasy 16 sarà un’esclusiva temporale?

Sebbene Square Enix non ne abbia ancora minimamente parlato, Final Fantasy 16 è già nei pensieri di diversi appassionati e di alcuni insider. Prima dell’evento dedicato ai giochi di PS5 trasmesso a giugno, il giornalista di Venture Beat Jeff Grubb, aveva ipotizzato che tra i titoli che avremmo visto all’interno dello show digitale di Sony, sarebbe comparso proprio anche il sedicesimo capitolo principale della saga di Final Fantasy; così però non è stato.

Ora, lo stesso giornalista ritorna sulla questione affermando che, secondo lui, Final Fantasy 16 non lo vedremo nemmeno alla prossima trasmissione di Microsoft sui giochi in uscita per Xbox Series X del 23 luglio. Il motivo di questa seconda assenza sarebbe dovuta alla volontà di Sony di ottenere l’esclusività temporale da Square per il nuovo capitolo di Final Fantasy; un pò come già successo con la prima parte del remake di Final Fantasy 7, uscito al momento solo su PlayStation 4.

Come dicevamo poco fa, al momento nè Sony e soprattutto nemmeno Square Enix hanno ancora dichiarato nulla riguardo al sedicesimo capitolo della saga JRPG di successo. Mentre si rimane nel campo delle speculazioni però, alcuni utenti stanno cominciando a pensare che quel Project Athia annunciato durante lo show dedicato a PS5 potrebbe in realtà essere proprio il tanto atteso Final Fantay 16 sotto mentite spoglie.

C’è da dire che di indizi concreti al momento non ce ne sono e per conoscere il reale destino del nuovo Final Fantasy principale toccherà aspettare ancora un pò di tempo. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Jeff Grubb su Final Fantasy 16? Credete che sia credibile l’uscita del gioco in esclusiva temporale su PS5 per un determinato periodo?