PS5: vari giochi di lancio saranno esclusivi, secondo Schreier

La next-gen invaderà le nostre case fra circa un anno e, secondo le promesse di Sony, potremo scoprire qualcosa di nuovo su PlayStation 5 nel corso dei prossimi mesi. Di certo vedremo l’aspetto della console, scopriremo le caratteristiche uniche a sua disposizione e ci sarà svelato il tanto chiacchierato prezzo. PS5 però, al pari di ogni macchina da gioco, potrà essere un successo solo se proporrà i giusti giochi, sopratutto al D1. Riguardo alla line up della nuova console giapponese si è espresso di recente Jason Schreier.

Schreier, noto giornalista di Kotaku e insider dell’industria, ha affermato che, secondo quanto ha sentito, vari giochi di lancio di PS5 saranno disponibili solo su tale console. Schreier parla specificatamente di “PS5 Only”, quindi videogame che non arriveranno su PS4 e nemmeno su altre piattaforme: non è chiaro se si intenda solo giochi first-party o anche giochi second-party e third-party.

Per quanto riguarda Xbox Scarlett, pare invece che Microsoft sia meno preoccupata dal concetto di esclusiva: già sappiamo, infatti, che Halo Infinite oltre ad arrivare su PC arriverà anche su Xbox One. Si è parlato anche dell’esistenza della già rumoreggiata Xbox Lockheart (una versione meno potente di Scarlett) probabilmente esclusivamente digitale. Lockheart dovrebbe essere una console potente come PS4 Pro, anche se si tratta di un confronto non del tutto corretto: secondo Schreier la console di Microsoft avrà una scheda grafica datata, ma vanterà funzionalità da next-gen, come l’SSD e simili. Probabilmente sarebbe una console dedicata quasi esclusivamente al cloud gaming, quindi un hardware meno performante non sarebbe un grande limite.

Inoltre, Schreier, come già ha fatto più volte, ha sottolineato che PS5 e Xbox Scarlett saranno molto più accessibili e ci saranno opzioni per giocare per brevi sessioni di tempo con la possibilità di interrompersi in qualsiasi momento senza difficoltà alcuna, al pari di un servizio di video streaming come Netflix.

Diteci, voi cosa ne pensate?