PS5: gli auricolari Apple saranno compatibili con il DualSense?

Oramai, è questione di giorni per il rilascio ufficiale di PS5 e il 19 novembre 2020 anche l’Italia potrà dare il benvenuto alla nuova console di Sony Interactive Entertainment. In attesa del suo debutto, i più smaniosi di voi potranno leggere la nostra personale recensione di PS5, una console che ancora una volta si prospetta regalarci moltissimo negli anni a venire.

Fin dai primi momenti in cui abbiamo fatto conoscenza con la console di nuova generazione di casa Sony, sapevamo che PS5 avrebbe dato molto spazio al comparto audio, che in questa nuova era videoludica introdurrà e potenzierà la tridimensionalità sonora nei giochi. A tal proposito, Sony ha presentato un headset dedicato, ovvero le cuffie wireless con microfono PULSE 3D, pensate proprio per la nuova generazione con PS5, disponibili dal 12 novembre. Il nuovo headset specifico per PS5 è sicuramente caratterizzato da un design di livello superiore rispetto alle precedenti versioni disponibili per PlayStation 4 e, a parte la qualità del comparto audio offerta per la nuova console, queste cuffie saranno utilissime per la chat vocale in party con altri giocatori.

Ciò nonostante, la spesa per un nuovo headset può non essere la priorità per molti gli utenti che preferirebbero utilizzare ciò che già hanno in casa. In questo caso, i più fortunati che hanno già messo mano sulla nuova console hanno fatto un’interessante scoperta. Ebbene, se gli utenti posseggono già un paio di auricolari con microfono targati Apple, pare che questi ultimi saranno utilizzabili anche per la chat vocale, collegandoli a un controller DualSense per PS5. Questa sarebbe davvero una bella notizia, considerando che in precedenza, se collegati al DualShock 4, questo tipo di auricolari potevano solamente ricevere il suono, ma non utilizzare il microfono.

Oltre a ciò, le beta di iOS 14.3 e iPadOS 14.3 introdurranno anche il supporto ai nuovi controller DualSense di PS5 e per quello di Amazon Luna, rappresentando un’altra interessante possibilità utile per i videogiocatori. Considerando che non manca molto all’uscita ufficiale di PS5 anche nel nostro Paese, gli utenti non tarderanno a confermare personalmente la veridicità di tali vantaggi, non appena proveranno la nuova console comodamente nei loro salotti.