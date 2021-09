PS5: l’utilizo dell’SSD aggiuntivo è sorprendente

Da quando Sony ha permesso ai suoi utenti di cambiare SSD alle PS5 in possesso, sul mercato sono presenti tanti prodotti utili. Secondo i consigli dell’azienda, andrebbero prese memorie con una lettura minima di 5.500 MB/s, ma Digital Foundry ha provato ad acquistare SSD meno performanti e ha scoperto alte prestazioni da fare quasi invidia anche ai giocatori su PC.

Digital Foundry ha provato diversi SSD usando come metro di paragone il nuovo Ratchet & Clank Rift Apart, capostipite della next-gen su PS5 (trovate la nostra recensione in questo articolo). Provando un SSD Western Digital SN750 SE che viaggia sui 3.200 MB/s non si sono notati per nulla rallentamenti, tranne nelle fasi di caricamento (e comunque molto lievi): insomma, il gameplay è ben salvo.

Digital Foundry ha confrontato anche un SSD più potente il Western Digital SN850 con lettura sequenziale da 7.000 MB/s. Il risultato della prova ha confermato come pur utilizzando modelli che non sono di punta, sia comunque possibile di godere prestazioni altissime. In ogni caso la PS5 si è dimostrata ben ottimizzata anche con SSD del genere, mostrando cambiamenti impercettibili. Che differenze ci sono quindi tra le diverse SSD per PS5 se le performance sono grossomodo tutte simili e con cambiamenti minimi?

Se le prestazioni grafiche e tecniche durante il gioco riescono a tenere banco tra tutti i modelli testati, i cambiamenti davvero sensibili si avvertono invece in fase di trasferimento dati. Il modello SN750 SE, per esempio, impiega 10 volte il tempo che impiegherebbe SN850. Se siete disposti a scendere a un compromesso del genere, siate comunque sicuri che, almeno attualmente, non ci sono giochi che avrebbero problemi eccessivi nelle prestazioni secondo i test sempre accuratissimi di Digital Foundry. Per ulteriori informazioni vi lasciamo alla nostra guida su come installare SSD interni sulla PS5 e alle migliori SSD disponibili questo mese.