PS5: gli sviluppatori chiedevano a gran voce un processore da 16 core

Da pochi giorni si è festeggiato ufficialmente il primo compleanno di PS5 qua nel Bel Paese. Noi di GameDivision abbiamo voluto celebrare questo primo anno con uno speciale sulle nostre impressioni e riflessioni e di come è sembrato per ogni singolo nostro collaboratore, per questo vi invitiamo a leggerlo e dirci la vostra con un commento. Detto questo, nonostante sia passato un anno, ecco che negli ultimi mesi stanno uscendo fuori rivelazioni su come doveva essere prima del suo lancio.

PS5 avrebbe potuto montare un processore da 16 core, secondo diverse indiscrezioni rivelate dagli sviluppatori che lo chiedevano a gran voce. Sony infatti si sarebbe rivolta ad alcuni di questi chiedendogli un feedback a riguardo durante la fase di progettazione della console. Il tutto sarebbe stato rivelato da Mark Cerny, famoso designer e programmatore dell’azienda.

Secondo Cerny l’idea iniziale era proprio quella di montare un processore da 16 core, ma fu successivamente scartata perché per aumentare le dimensioni della CPU avrebbe portato inevitabilmente a ridurre quelle della GPU. “Quando abbiamo fatto il nostro tour, abbiamo chiesto il parare ad alcuni sviluppatori a cui piacevano molto i 16 core. Tuttavia lo sviluppo dei titoli è talmente orientato alla grafica che, quando abbiamo spiegato loro che potevamo farlo a discapito della GPU, hanno immediatamente fatto dietrofront.”

Cerny ha sottolineato come certi giochi come Spider-Man: Miles Morales, Returnal e Destruction All Stars utilizzino i core della CPU Zen 2 di PS5 per deformazioni grafiche e per stabilizzare le performance. Anche titoli open world come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 o Ratchet & Clank Rift Apart fanno un uso massiccio della CPU. Cosa ne pensate di questa notizia? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.