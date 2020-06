PS5: GTA 6 e altri cinque giochi messi in lista da Amazon?

Mancano ormai poche ore e l’evento dedicato ai giochi di PlayStation 5 sarà realtà. Tralasciando i recenti State of Play, Sony è mancata da diversi anni dal mettere in piedi un evento capace di creare attesa ed entusiasmo nei cuori dei videogiocatori appassionati, e con l’arrivo di PS5 finalmente la compagnia giapponese si è decisa a tornare con uno show sulla carta ricco di novità.

Aspettando l’inizio dell’evento digitale, alcuni utenti sono riusciti a scovare su Amazon l’apparizione di 6 nuove pagine dedicate ad altrettanti giochi in uscita su PlayStation 5. Ovviamente non sappiamo ancora con precisione di quali giochi si tratta, ma è possibile scrutare come tra le informazioni dei prodotti ci siano dietro i nomi di sei grandi publisher mondiali quali: Konami, Koch Media, Take Two, Bethesda, Namco Bandai e Rockstar Games.

Amazon UK has 3 placeholder listings for some PS5 games Konami

Take Two

Koch Mediahttps://t.co/nhkTWssbDr pic.twitter.com/2uM5e4KCO9 — Nibel (@Nibellion) June 10, 2020

Gli utenti di Twitter si sono già scatenati proponendo diverse speculazioni, e tra la più gettonata c’è quella riguardante la conferma dell’annuncio di un nuovo capitolo della saga surval horror di Silent Hill. La storica saga di Konami nata sulla prima PlayStation, è stata protaonista di molteplici rumor negli ultimi mesi, e la pagina apparsa su Amazon sembra remare verso la veridicità dei rumor passati.

Medesimo discorso per quanto riguarda la pagina dedciata al titolo targato Rockstar Games, con il primo pensiero degli appassionati che si è focalizzato in tempo zero su GTA 6. Il nuovo vociferatissimo capitolo della saga open world di Rockstar è un altro dei titoli molto chiacchierati in questo periodo, nonostante il team americano non si sia ancora mai sbilanciato sull’esistenza del gioco.

Gli altri titoli potrebbero essere un nuovo gioco sportivo targato 2K e dei nuovo titoli provenienti dalla librerie di IP in possesso di Koch Media, Bandai Namco e Bethesda. Per queste ultime il giocatori si aspettano di poter vedere novità su Elden Ring e qualcosa su Starfield. Cosa ne pensate di questi titoli misteriosi apparsi su Amazon?