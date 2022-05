Oltre ai vari giochi basati sulla licenza Marvel (finita nelle mani di Ted Price in maniera davvero insolita), Insomniac Games è al lavoro anche su un gioco multiplayer per PS5. Purtroppo, per alcuni fan di Sony, il titolo non sembra essere collegato a qualche vecchia IP del team di sviluppo americano. I dettagli sul nuovo gioco, ancora tenuto segreto, sono emersi da un annuncio di lavoro pubblicato negli ultimi giorni.

Insomniac Games è alla ricerca di un Art Director che avrà l’obiettivo di lavorare sull’environment multiplayer e dare una mano con il planning in pre produzione per una nuova IP. Niente da fare dunque per i fan di Resistance (saga ideata da Insomniac durante l’era PS3), che forse speravano di poter avere a che fare nuovamente con l’ambientazione sci-fi realizzata da Insomniac. A quanto emerge da questo annuncio, dunque, la software house di Ted Price è impegnata proprio in un nuovo progetto.

Purtroppo, al di là di questo dettaglio, l’offerta di lavoro non ci spiega niente di nuovo. Il progetto di Insomniac Games resta dunque ancora privo di dettagli importanti ma non è escluso che nel corso del 2023 non si possa scoprire qualcosa di nuovo. D’altronde il team di sviluppo lavora su più fronti e può dunque permettersi di prendere un po’ di tempo prima di annunciare un nuovo progetto in toto.

Insomniac Games è diventato solo di recente un team first party di Sony Interactive Entertainment. Nel corso della sua storia, la software house ha lavorato a svariati progetti, tutti molto differenti. Dai platform game con Ratchet & Clank fino agli shooter con Resistance e un progetto decisamente più folle come quello di Sunset Overdrive, lanciato in contemporanea con Xbox One. Con questo curriculum importante non vediamo l’ora di scoprire a cosa sta lavorando il team di sviluppo e speriamo di poterlo fare davvero a breve.