PS5 implementerà le scommesse, stando ad un recente brevetto

Da diverse settimane ormai sulle maggiori testate giornalistiche è possibile trovare una serie di brevetti registrati da Sony. Ne abbiamo visti di ogni tipo, da intelligenze artificiali che giocherebbero al posto nostro fino ad arrivare ad esperienze in VR ancora più realistiche. Trattandosi di brevetti appunto non esiste per il momento nulla di concreto, ma è bello pensare che l’azienda nipponica stia sviluppando featured sempre più intriganti per la sua PS5.

Lo scorso marzo una notizia incredibile ha sconvolto il web, stiamo parlando ovviamente dell’acquisizione dell’EVO da parte di Sony. L’Evolution Championship Series è l’evento sportivo di maggiore importanza per i videogiochi picchiaduro, negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale con spettatori online che sono aumentati a dismisura. Questo ha portato la società giapponese a puntare molto su questo mondo, nonostante sia risaputo che i titoli di combattimento siano alquanto di nicchia.

Il nuovo brevetto, registrato il 13 maggio, in questione sarebbe basato su un sistema mirato a dare agli spettatori la possibilità di scommettere in tempo reale. L’idea è quella di accedere ad una sorta di simulazione virtuale in grado di aiutare lo scommettitore fornendogli una serie di statistiche e quant’altro. A quanto riferito dal brevetto, sarà possibile puntare sia soldi reali che oggetti in game.

Sebbene il brevetto sia, al momento, solo una idea, è importante precisare che esiste una linea sottile da non superare. Se questo risultasse concreto potrebbe creare moltissimi problemi, specialmente per coloro che soffrono di ludopatia. Insomma, ad oggi non è chiaro di cosa si tratta nello specifico è possibile che nei prossimi mesi Sony possa informarci di più a riguardo e di come possa essere inserito nelle nostre PS5. Vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire assieme a noi ulteriori dettagli. Intanto fateci sapere la vostra opinione qui sotto nella sezione dedicata.