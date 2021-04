PS5 inafferrabile, la console venduta più rapidamente di sempre

Ancora una volta siamo qui per parlare della console di casa Sony. Per voi è una sorpresa oppure no? Per il territorio americano tutto sommato non lo è. Sono lontani i tempi in cui il mercato a stelle e strisce e predominato dal colore verde, come in epoca Xbox 360. Negli ultimi 5 mesi infatti la PS5 è diventata la console venduta più rapidamente nella storia. Questa sua serie di “vittorie” non sembra proprio volersi fermare. Già vi avevamo parlato di questo primato lo scorso Febbraio. Grazie ad un report della società NPD.

Il tutto però si è ripetuto ancora una volta nel mese di Marzo, decretando ancora una volta la console di Sony come la regina del salotto. Altro dato interessante del mese di Marzo, sempre secondo le stime di NPD è la spesa media in videogiochi che si attesta sui 5.6 miliardi di dollari solo per i contenuti aggiuntivi dei titoli. Cifre da capogiro ma che tutto sommato sono in linea con un business sempre più in crescita e che soprattutto in un periodo come questo sta davvero vivendo una golden age e un boom esponenziale come non si era mai visto.

PS5 difatti sta pian piano diventando la preferita dei giocatori americani, ma non solo. Le cifre che girano intorno alla console di Sony sono più che positive in ogni parte del mondo, anche in Europa. Tutto questo ovviamente sta spingendo la casa giapponese a fare sempre più cambi a livello strategico e prepararsi per una generazione di successi.

Il tutto per cercare di mantenere il primato, soprattutto con una controparte cosi agguerrita come Xbox, che con il Game Pass ha dalla sua uno strumento impeccabile e diremo anche necessario per il giocatore che vuole giocare a tanti titoli, godendo di una libreria “quasi infinita”. Ovviamente la nuova generazione è appena cominciata, ma staremo a vedere come si evolverà. Ascolta il nostro podcast su Spotify, direttamente seguendo questo link.