PS5: ne volete comprare una? Costa più di 2.000 euro

Oggi 19 novembre 2020 è il grande giorno: finalmente PlayStation 5 sta cominciando ad entrare nelle case dei giocatori europei, e ovviamente anche di quelli italiani. Non scopriamo oggi però che il lancio di PS5 è stato parecchio travagliato per molti appassionati. Non tutti infatti sono riusciti ad assicurarsi una nuova console Sony, e sembra che ci sarà da attendere ancora del tempo prima che la compagnia giapponese immetta nuove ondate di console sul mercato.

Sfortunatamente, chi si approfitta di questa situazione di grandissima richiesta, sono i diversi privati che stanno rimettendo in vendita PS5 online a dei prezzi a dir poco folli. Girando su diversi siti di compra vendita infatti, non è la prima volta che ci si imbatte in console vendute a prezzi altissimi o aste che aumentano il costo del prodotto all’inverosimile per diverse ore. Tra tutte questi annunci c’è qualcuno che sta provando a vendere PlayStation 5 alla bellezza di 2.300 €.

La situazione sta sfuggendo di mano, con PS5 che ormai sta raggiungendo prezzi decisamente inavvicinabili. Al momento sappiamo che Sony rimetterà in commercio la propria console con nuove ondate sia prima che dopo le festività natalizie. Non sappiamo ancora nel dettaglio però quando sarà effettivamente possibile acquistare una PlayStation 5 per tutti quei giocatori che non hanno potuto accaparrarsi una console al day one.

Non ci resta che attendere, sperando che Sony comunichi al più presto l’arrivo di nuove scorte un po’ in tutto il mondo. Cosa ne pensate di questo sta accadendo in questo primo giorno di PlayStation 5? Siete incappati anche voi in offerte dai prezzi letteralmente fuori scala? Diteci la vostra lasciando un commento nella sezione dedicata qua sotto.