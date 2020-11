PS5: Sony garantisce la disponibilità prima e dopo il Natale

Che la PS5 è diventata ormai più rara dell’oro non è decisamente un mistero. Sin dall’apertura dei pre-order la nuova console next-gen di Sony è stata difficilissima da acquistare. Infatti in questo primo periodo di lancio pochi fortunati riceveranno a casa la loro tanto attesa PS5, mentre tantissimi utenti dovranno aspettare e sperare. Si tratta decisamente di una situazione a dir poco conveniente sia per Sony che per i suoi fan. Tuttavia vista l’attuale pandemia mondiale una circostanza simile era abbastanza inevitabile. La casa nipponica sembra però impegnarsi al massimo per risolvere questo “imprevisto”.

Sappiamo già che durante l’imminente lancio europeo (che si svolgerà durante la prossima settimana) gran parte dei negozi non avranno a disposizione console in vendita al di fuori di quelle prenotate. Molti retailer sembrano essere intenzionati a riaprire i pre-order dal 19 Novembre, senza però garantire con esattezza una disponibilità effettiva dei sistemi PS5. Visto che la situazione si prospetta grigia, Sony ha deciso di rilasciare qualche novità importante sulle future scorte.

Stando ad una dichiarazione rilasciata da Jim Ryan in persona, la casa nipponica si sta dando da fare in tutti i modi per garantire la disponibilità nei negozi durante il periodo festivo (e quello dopo Natale). Ryan ha spiegato che la compagnia si sta impegnando al massimo per rendere disponibili nuovi stock dedicati a PS5. Inoltre, la compagnia si vuole scusare con tutti i vari utenti che in questo periodo non sono riusciti a trovare una qualsiasi disponibilità relativa alla nuova console Sony.

Ovviamente le parole di Jim Ryan vanno prese con le pinze in quanto, vista l’attuale situazione globale, tutto potrebbe cambiare. Noi ci auguriamo vivamente che ogni utente possa trovare nel proprio negozio di fiducia la tanto desiderata PS5. Vi ricordiamo che la console next-gen Sony debutterà ufficialmente in Europa durante il prossimo 19 Novembre. Fateci sapere se siete tra i pochi fortunati con la PS5 prenotata!