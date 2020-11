PS5: Sony PlayStation conferma, niente console in vendita al D1 in Giappone

Ormai ci siamo quasi, il fatidico giorno del day one di PS5 si avvicina sempre di più. In Italia la nuova console Sony è attesa per il prossimo 19 novembre, mentre in USA, Australia e Giappone i giocatori potranno mettere le mani sulla piattaforma già dal 12. A quanto pare però, sembra che non tutti i giocatori saranno in grado di portarsi a casa una PlayStation 5, soprattutto in Giappone dove è stato confermato che al day one non ci saranno console nei negozi.

La conferma arriva direttamente da Sony tramite Shuehi Yoshida, il quale ha dichiarato sul proprio profilo Twitter che nessuna unità di PS5 sarà venduta nei negozi giapponesi il giorno del lancio della console la prossima settimana. Inoltre, non saranno organizzati nemmeno gli eventi di lancio dedicati alla console next gen. Questa ovviamente è stata una decisione presa dalla società giapponese per evitare la diffusione del virus COVID-19.

Stando a quanto viene riferito da Sony, tutte le unità di PS5 riservate per il Giappone sono state completamente esaurite a causa della forte domanda. Dal momento in cui non sappiamo quante unità siano state rese disponibili per il lancio giapponese, non possiamo dire con certezza quante console ha deciso di produrre Sony per il proprio mercato. Quel che però sembra essere un dato comune è che PlayStation 5 è riuscita ad andare sold out in tutti i maggiori paesi del mondo.

Per ora non sappiamo se la situazione riguardo al lancio di PS5 sarà simile anche al di fuori del Giappone; di certo il momento storico che stiamo vivendo non è dei più semplici e il tutto sta influendo anche sul mercato videoludico. Cosa ne pensate di questa situazione nei pressi del lancio di PlayStation 5? Credete che la medesima situazione si potrà verificare anche al di fuori della regione nipponica? Diteci la vostra.