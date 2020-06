PS5: un brevetto ci svela interessanti caratteristiche hardware del DualSence

Sono ancora molti i misteri che ruotano attorno alla prossima console di casa Sony, ma un nuovo brevetto, recentemente scoperto da ZubyWHUPS, un utente di Twitter, ci suggerisce dettagli molto interessanti, che riguardano direttamente il DualSense – il nuovo controller che ci accompagnerà nell’avventura PS5. La stessa Sony ha presentato sui social il nuovo controller, regalandoci una serie di informazioni utili riguardo sul prossimo DualSense, l’erede del DualShock – che ha guidato le nostre partite fin dal lontano 1998, con la prima PlayStation.

Questo brevetto è in grado di mostrarci la costruzione interna del DualSense che, stando alle informazioni riportate, includerebbe il montaggio dell’array per il microfono e un ingresso esterno un le cuffie. Inoltre, sempre nel brevetto, sono illustrati alcuni diagrammi e disegni molto tecnici, ben descritti in lingua giapponese, che elencano i singoli elementi hardware del controller PS5. A quanto pare, quest’ultimo sarà in grado di non ostacolare la capacità di captare l’audio, eliminando al contempo i rumori di gestione del controller.

ZubyWHUPS , l’utente di Twitter già citato, ci informa anche che è possibile accedere liberamente alla documentazione che riguarda tale brevetto, sul portale di PatentScope. Ricordiamo che in questo brevetto non abbiamo accesso a tutte le informazioni che, complessivamente, ci descrivono il controller nella sua totalità. Esso, infatti, ci aiuta a capire il funzionamento dell’array del microfono e non include nulla sul feedback tattile, i trigger dinamici o qualsiasi altra caratteristica per noi già nota del DualSense.

Tuttavia, c’è ancora molto altro da scoprire sulla prossima console Sony e, di conseguenza, sul completo utilizzo del DualSense. Pertanto, è possibile che nelle prossime settimane potremmo continuare ad essere informati sulle funzionalità aggiuntive e sulla comparsa di nuovi brevetti che potrebbero darci uno sguardo ancora più approfondito sul nuovo controller. A questo punto, chissà se scopriremo nuovi dettagli a riguardo, durante l’evento dedicato a PS5 che Sony deve ancora recuperare.