PS5: Albert Penello ha le idee chiare sul prezzo

L’ultimo evento digitale di Sony ha decisamente chiarito le idee degli appassionati su alcuni giochi e sul design di PlayStation 5. Ci sono ancora diverse informazioni che mancano all’appello riguardo alla console di prossima generazione Sony, come per esempio: il prezzo, la data di lancio e quali titolo accompagneranno l’uscita di PS5. Riguardo al prezzo, l’ex Micrsoft Albert Penello ha voluto dire la sua, facendo capire di avere le idee molto chiare sul prezzo al quale verrà venduta la console al pubblico.

Stando alle sue ultime dichiarazioni, Penello è convinto che PS5 non andrà a costare più di 499 $. Il tutto è stato affermato tramite un paio di post pubblicati sul proprio profilo Twitter, dove nello specifico è stato dichiarato quanto segue: “PlayStation 5 non costerà più di 499$, in nessun modo. Mai come in questa generazione il prezzo sarà un importante indicatore di successo, forse anche più delle esclusive. Non c’è mai stata una differenza così marcata nelle specifiche, nelle caratteristiche, nei giochi e nei prezzi delle console come in questa generazione.”

I believe in the saying "never say never" But I gotta say never. No way this console is over $499. — Albert Penello (@albertpenello) June 12, 2020

Sebbene ad oggi Penello non lavori più all’interno dell’industria, è una delle personalità che ne ha fatto parte per diverso tempo e le sue esperienze maturate nel corso degli anni non sono da sottovalutare. Di sicuro, la questione prezzo di PS5 è una delle più dibattute in questi ultimi giorni, a tal proposito anche Amazon France aveva messo nel suo listino la prenotazione della console Sony allo stesso prezzo citato da Penello.

Al momento però, manca ancora la cosa più importante, ovvero la conferma ufficiale da parte della compagnia giapponese. Jim Ryan negli scorsi giorni ha già dichiarato che c’è ancora molto da mostrare su PS5, quindi non ci resta che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo nella speranza di conoscere al più presto il prezzo delle due versioni di console. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Penello? Pensate anche voi che PlayStation 5 non costerà più di 499 Dollari?