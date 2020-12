PS5: Phil Spencer è un grande fan del DualSense

L’inizio di ogni nuova generazione di console resta sempre nella memoria degli appassionati, e anche i lanci di PS5 e Xbox Series X|S sono stati due momenti davvero speciali. Microsoft con le proprie due console e i suoi servizi sempre in espansione da una parte, e Sony con la propria visione della next gen dall’altra, hanno già contribuito a dare ai giocatori diversi motivi per passare alla nuova generazione di console.

Lato Sony quel che sta colpendo di più gli appassionati di tutto il mondo è sicuramente il DualSense. Il nuovo controller di PS5 ha tra le sue fila anche un fan molto speciale; parliamo di Phil Spencer, capo della divisione Xbox. All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di The Verge, Spencer ha voluto tessere le lodi del DualSense applaudendo il lavoro fatto da Sony nella realizzazione del nuovo controller.

“Applaudo per quello che hanno in Sony fatto con il nuovo controller. Penso che tutti noi del settore, dovremmo imparare gli uni dagli altri e prendere spunto dalle innovazioni che spingiamo, che si tratti della distribuzione di modelli di business come l’Xbox Game Pass, o della tecnologia nei controller. La generazione Wii chiaramente ha avuto un impatto su di noi nell’ideazione e creazione del Kinect e i PlayStation Move di Sony”.

Il DualSense è davvero un gioiellino che sta già dimostrando le sue infinite possibilità, basti pensare al larghissimo ventaglio di nuove sensazioni proposte su Astro’s Playroom. Ma il controller di PS5 sta ottenendo attenzioni anche al di fuori del mondo videoludico, dato che, a quanto pare, sembra essere l’oggetto perfetto per farci video ASMR. Cosa ne pensate delle parole di Phil Spencer indirizzate al DualSense? Quali sono le vostre prime opinioni sul nuovo pad di PS5? Fatecelo sapere con un commento.