PS5 più potente di Xbox Series X con 13 TFLOPS: vecchio rumor sembra confermarlo

Microsoft continua con la sua strategia comunicativa fatta di tanti piccoli annunci che mantengono alta l’attenzione sulla sua macchina da gioco di nuova generazione, Xbox Series X. Ieri, il colosso di Redmond ha svelato molti dettagli interessanti e, tra essi, vi è la conferma dei 12 TFLOPS: Xbox Series X sarà il doppio più potente di Xbox One X e più di otto volte Xbox One. Per quanto riguarda PS5, invece? Non abbiamo informazioni ufficiali in merito, ma tramite le pagine di Reddit spunta un vecchio rumor che sembra ora più “credibile”.

Come potete vedere qui sotto, un utente ha condiviso un vecchio commento dello scorso anno di Tommy Fisher, insider attivo su ResetEra. Secondo quanto rivelato all’epoca, PS5 sarebbe più potente di Xbox Series X con i suoi 13 TFLOPS. La parte più importante è che i 12 TFLOPS della console Microsoft (con architettura RDNA 2) erano stati predetti dall’utente e ora sono stati confermati. Ovviamente questo non basta per ritenerlo attendibile, ma comunque ottiene un poco più di credibilità.

Secondo quanto emerso, quindi, PS5 potrebbe contare su almeno 13 TFLOPS con architettura RDNA 2. Per darvi un metro di paragone, PS4 Pro si assesta su poco più di 4 TFLOPS: parleremmo quindi di una console il triplo più potete della precedente. Ovviamente il conteggio dei FLOPS non è un dato definitivo e non è sufficiente per determinare la qualità finale di un gioco eseguito dalla console: bisogna sempre tenere in considerazione altri fattori.

Come sempre, parliamo di un rumor che non può essere verificato. L’idea generale, anche secondo esperti del settore del calibro di Jason Schreier, è che le due console avranno una potenza molto simile, al pari di PS4 e Xbox One. Purtroppo per ora Sony non si esprime in merito: speriamo di scoprire dettagli ufficiali al più presto.