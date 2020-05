PS5 Premium in arrivo al D1 secondo un leak

Sony Interactive Entertainment ha chiaramente scelto di farci attendere e di non darci informazioni sulla nuove generazione fino al prossimo mese. Ieri abbiamo scoperto dell’esistenza di un nuovo brand, PlayStation Studios, che riunirà le esclusive della console. Domani, invece, avremo modo di vedere uno State of Play dedicato a Ghost of Tsushima, dove di certo non apparirà la nuova console. Come scoprire qualcosa di nuovo su PS5, quindi? Grazie ai leaker, ovviamente.

Fonte di questo nuovo rumor è l’utente Reddit “Daniel_mallorca1985”, che pare essere un grande fan del mondo PlayStation, almeno analizzando i suoi messaggi condivisi da quando si è iscritto. Non si tratta quindi di un leaker noto e, per questo motivo, dobbiamo prendere con le pinze quanto riportato. In ogni caso, vediamo quanto ha da dire il giocatore (o la giocatrice) su PS5.

Secondo quanto scritto, PS5 sarà commercializzata con due versioni differenti già al D1. Ci sarà una versione base a 499 euro con un SSD da 825 GB e una versione Premium da 599 euro con un SSD da 1.65 TB. Il “leaker” afferma di non avere idea se PS5 Premium includa altro, oltre all’SSD più capiente (tipo un secondo controller DualSense o abbonamenti PS Plus/PS Now).

L’informazione, a suo dire, arriva da “Sony stessa e dai meeting con i game manager“. Non esattamente una fonte chiara e verificabile. Come sempre, però, il rumor non è considerabile come falso fino a prova contraria. Inoltre, non è un’idea così impensabile: gli SSD hanno un costo non indifferente e Sony potrebbe aver ideato una versione base per poter commercializzare la console al prezzo più appetibile per il largo pubblico, lasciando poi la possibilità a chi è interessato di acquistare subito una versione con memoria più capiente.

Per ora è solo un’idea, ma diteci: voi cosa ne pensate?