PS5: Sony racconta la nascita dei PlayStation Studios

Oggi pomeriggio Sony ha pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube un nuovo video per presentare il logo e l’animazione di apertura dei PlayStation Studios. Questa etichetta servirà a contrassegnare tutte quelle produzioni esclusive firts party in arrivo sulla prossima PS5. Piano piano la comunicazione del colosso giapponese ci sta svelando nuovi tasselli riguardanti PlayStation 5, in attesa della presentazione ufficiale della console.

Poco dopo la pubblicazione del nuovo video, Sony ha voluto raccontare qualcosa di più riguardo i propri PlayStation Studios sulle pagine della redazione di Gameindustry. “Nell corso dell’ultimo decennio i videogiochi lanciati dai nostri studi hanno avuto un impatto più forte che mai. Abbiamo pensato a un modo che potesse unire tutti questi giochi incredibili sotto un unico marchio. Quando un giocatore vedrà quel marchio saprà già di apprestarsi a vivere una grande esperienza, innovativa e profonda, e ciò è esattamente quello che gli appassionati si aspettano dai giochi PlayStation”.

Secondo Eric Lempel, capo del marketing di Sony Interactive Entertainment, il logo PlayStation Studios sarà un qualcosa di ricorrente su tutte le future produzioni esclusive che arriveranno su PS5. Ebbene sì, ciò che abbiamo visto è un qualcosa che si riferisce prettamente ai titoli in uscita sulla console di prossima generazione, dato che, sempre stando alle parole di Lempel, il marchio non sarà pronto per l’uscita di The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima.

Sony ha quindi rilasciato un ulteriore sguardo a ciò che ci attenderà su PlayStation 5. C’è ancora molto che deve essere svelato riguardo alla console next gen di Sony, e stando ai recenti rumor, le prime settimane di giugno potrebbero essere il momento della verità. Cosa ne pensate della filosofia dietro al nuovo logo per i PlayStation Studios?