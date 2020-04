PS5: una catena italiana apre i preordini

Come da titolo, abbiamo appreso da pochi minuti che la catena italiana Gamelife ha aperto i preordini della nuova console Sony. Lo scopo probabilmente è quello di iniziare solamente a raccogliere i preorder di PS5, senza quindi anticipare nulla o svelare informazioni in anteprima.

Il prezzo di 450€ è infatti indicativo, come specificato dallo stesso sito, e potrebbe quindi subire variazioni. Non è tutto, Gamelife aggiunge che “in caso di quantità limitate di prodotto al lancio, verrà data priorità a coloro che l’avranno prenotata per primi”. Viene anche inserita una data d’uscita provvisoria e ovviamente non ufficiale, ovvero il 20/11/2020.

Ripetiamo quindi che quella di Gamelife sia solamente una misura cautelativa per raccogliere i primi preordini così da dare priorità agli acquirenti che in queste ore “acquisteranno” la console. Sony non ha ancora rivelato prezzo e data di uscita ufficiali e probabilmente è lecito aspettarsi questi annunci a cavallo del periodo estivo.

Vi ricordiamo infine che recentemente Official PlayStation Magazine ha svelato che nel numero in uscita il 2 giugno ci saranno novità sulla console e sui giochi di prossima generazione. Sarà quella la data in cui finalmente avremo le informazioni che ci mancano? Magari Sony organizzerà un direct digitale proprio quel giorno.